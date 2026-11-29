Η σωστή συντήρηση των θερμαντικών σωμάτων αποτελεί έναν από τους πιο απλούς και οικονομικούς τρόπους για να περιοριστούν οι απώλειες ενέργειας κατά τη χειμερινή περίοδο.

Τη σημασία της τακτικής εξαέρωσης των σωμάτων καλοριφέρ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κεντρικής θέρμανσης αναδεικνύει στο Express ο γνωστός βρετανός οικονομικός αναλυτής Martin Lewis.

Όπως εξηγεί, όταν ένα θερμαντικό σώμα δεν ζεσταίνεται ομοιόμορφα - παραμένοντας κρύο στο επάνω μέρος - ή παράγει χαρακτηριστικούς ήχους ροής νερού και «γουργουρητά», υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας στο εσωτερικό του κυκλώματος.

Ο αέρας αυτός λειτουργεί ως θερμομονωτικό φράγμα, εμποδίζοντας την πλήρη κυκλοφορία του ζεστού νερού και αναγκάζοντας τον λέβητα να λειτουργεί περισσότερο για να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, η αμέλεια της εξαέρωσης μπορεί να επιβαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό θέρμανσης ενός τυπικού νοικοκυριού κατά περίπου 115 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας και το είδος καυσίμου.

Για την επίλυση του προβλήματος αρκεί ένα κλασικό ορειχάλκινο κλειδί εξαέρωσης τετράγωνης υποδοχής, το οποίο διατίθεται σε καταστήματα σιδηρικών και χρωματοπωλεία έναντι περίπου 1 ευρώ, ενώ σε νεότερα σώματα η διαδικασία μπορεί να γίνει ακόμη και με ένα απλό ίσιο κατσαβίδι.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε απλά βήματα:

Απενεργοποίηση θέρμανσης: Κλείνουμε τον λέβητα και περιμένουμε να κρυώσουν εντελώς τα σώματα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαύματος από καυτό νερό.

Κλείνουμε τον λέβητα και περιμένουμε να κρυώσουν εντελώς τα σώματα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαύματος από καυτό νερό. Προετοιμασία: Εντοπίζουμε τη βαλβίδα εξαέρωσης στο επάνω άκρο του σώματος και τοποθετούμε από κάτω ένα πανί ή ένα μικρό δοχείο.

Εντοπίζουμε τη βαλβίδα εξαέρωσης στο επάνω άκρο του σώματος και τοποθετούμε από κάτω ένα πανί ή ένα μικρό δοχείο. Απελευθέρωση αέρα: Εφαρμόζουμε το κλειδί και στρίβουμε αριστερόστροφα κατά ένα τέταρτο έως μισή στροφή, μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό σφύριγμα του αέρα που διαφεύγει.

Εφαρμόζουμε το κλειδί και στρίβουμε αριστερόστροφα κατά ένα τέταρτο έως μισή στροφή, μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό σφύριγμα του αέρα που διαφεύγει. Κλείσιμο βαλβίδας: Μόλις αρχίσει να τρέχει νερό με σταθερή ροή, κλείνουμε προσεκτικά τη βαλβίδα δεξιόστροφα χωρίς υπερβολικό σφίξιμο.

Μόλις αρχίσει να τρέχει νερό με σταθερή ροή, κλείνουμε προσεκτικά τη βαλβίδα δεξιόστροφα χωρίς υπερβολικό σφίξιμο. Έλεγχος πίεσης λέβητα: Ελέγχουμε το μανόμετρο του λέβητα (η ιδανική πίεση κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1 και 1,5 bar) και συμπληρώνουμε νερό εφόσον χρειάζεται.

Παράλληλα, ο ειδικός υπενθυμίζει τρεις συμπληρωματικές πρακτικές εξοικονόμησης: τη ρύθμιση των θερμοστατικών βαλβίδων σε χαμηλή στάθμη στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται, το κλείσιμο των κουρτινών αμέσως μετά τη δύση του ηλίου χωρίς να καλύπτονται τα σώματα, καθώς και την τοποθέτηση ανακλαστικών μεμβρανών πίσω από τα καλοριφέρ που εφάπτονται σε εξωτερικούς τοίχους.