Οι λαμπτήρες LED έφεραν επανάσταση στην εξοικονόμηση ενέργειας, υποσχόμενοι διάρκεια ζωής που αγγίζει ακόμη και τα 25 χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, χρειάζονται αντικατάσταση πολύ νωρίτερα.

Ενώ οι σύγχρονοι λαμπτήρες LED ξεπερνούν κατά πολύ σε αντοχή τους παλιούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, το προσδόκιμο ζωής που αναγράφεται στη συσκευασία αποτελεί απλώς μια εκτίμηση βασισμένη σε ιδανικές συνθήκες.

Όπως εξηγεί ο αδειούχος ηλεκτρολόγος Κρις Μαντικιάν, ένας τυπικός λαμπτήρας LED αποδίδει από 15.000 έως 25.000 ώρες, ένας οικονομικός έως 10.000, ενώ τα ακριβότερα μοντέλα φτάνουν τις 50.000 ώρες.

Ο υπολογισμός σε «έτη» βασίζεται στην παραδοχή ότι το φως λειτουργεί μόλις τρεις ώρες την ημέρα, σε δροσερό περιβάλλον.

Οι κατασκευαστές δοκιμάζουν τα τσιπ LED για μερικές χιλιάδες ώρες, υπολογίζοντας πότε η φωτεινότητα θα πέσει στο 70% της αρχικής. Ωστόσο, οι δοκιμές αυτές αγνοούν τα εσωτερικά ηλεκτρονικά κυκλώματα του λαμπτήρα, τα οποία συνήθως φθείρονται πρώτα, οδηγώντας τον σε πρόωρο «θάνατο» μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Πώς θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους λαμπτήρες σας, ακολουθήστε τρεις βασικούς κανόνες:

Αποφύγετε την παγιδευμένη θερμότητα: Παρότι εκπέμπουν λιγότερη θερμότητα από τους παλιούς λαμπτήρες, η υπερθέρμανση καταστρέφει τα ηλεκτρονικά της βάσης τους. Μην τοποθετείτε LED σε κλειστά φωτιστικά χωρίς αερισμό ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως ο φούρνος.

Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ροοστάτες (dimmers): Τα παλιά dimmers που σχεδιάστηκαν για λαμπτήρες πυρακτώσεως προκαλούν τρεμόπαιγμα, βόμβο και πρόωρη φθορά. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο διακόπτης όσο και ο λαμπτήρας φέρουν την ένδειξη «dimmable» και είναι συμβατοί.

Επενδύστε στην ποιότητα: Στα LED ισχύει το «ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Οι πολύ φθηνοί λαμπτήρες διαθέτουν κακής ποιότητας κυκλώματα και ανεπαρκή απαγωγή θερμότητας. Προτιμήστε επώνυμα προϊόντα με πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Πότε χρειάζονται αντικατάσταση

Σε αντίθεση με τους παλιούς λαμπτήρες που καίγονταν απότομα, οι LED φθείρονται σταδιακά. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα αμέσως μόλις παρατηρήσετε μείωση της φωτεινότητας, αλλαγή στο χρώμα του φωτός, τρεμόπαιγμα, βουητό ή μαύρισμα στη βάση του.

Τέλος, αν τα φώτα χαμηλώνουν όταν ανοίγουν μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές ή αν μυρίσετε καμένο και δείτε σημάδια υπερθέρμανσης στον διακόπτη, το πρόβλημα αφορά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και απαιτείται άμεσα η παρέμβαση αδειούχου ηλεκτρολόγου.

Πηγή: Real Simple