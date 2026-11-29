Ειδικοί του κατασκευαστικού κλάδου προειδοποιούν πως η τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών πριν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί η πηγή της υγρασίας μπορεί να εγκλωβίσει το νερό στην τοιχοποιία.

Τα κενά στη θερμομόνωση ή η πλήρης απουσία της αφήνουν συχνά ψυχρά σημεία στην επιφάνεια των τοίχων, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς τοίχους με βόρειο προσανατολισμό ή αυξημένη έκθεση σε άνεμο και βροχή.

Σύμφωνα με τον πιστοποιημένο μηχανικό Elliot Anderson-Evans, ωστόσο, η υγρασία αποτελεί έναν εξίσου καθοριστικό παράγοντα: ένας υγρός τοίχος δίνει την αίσθηση εντονότερου ψύχους επειδή το νερό απορροφά τη θερμότητα με ταχύτερο ρυθμό. Ενδείξεις όπως μούχλα, λεκέδες, ξεφλουδισμένο χρώμα ή μυρωδιά κλεισούρας μαρτυρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι αμιγώς θερμικό.

Πέραν της υγρασίας, οι θερμικές απώλειες οφείλονται συχνά και σε «θερμογέφυρες», σημεία δηλαδή όπου η θερμότητα διαφεύγει μέσω συμπαγών δομικών στοιχείων, όπως τα υπέρθυρα από σκυρόδεμα. Παράλληλα, ρεύματα αέρα γύρω από πρίζες και σοβατεπί, η διάταξη των επίπλων που εμποδίζει την κυκλοφορία του θερμού αέρα, καθώς και η γειτνίαση με μη θερμαινόμενους χώρους - όπως ένα γκαράζ ή ένα κενό διπλανό ακίνητο - επηρεάζουν άμεσα τη θερμοκρασία της επιφάνειας.

Η απαραίτητη προϋπόθεση για σωστή θερμομόνωση

Το κρισιμότερο σφάλμα στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου είναι η προσθήκη μόνωσης πάνω από υγρές επιφάνειες. Κάτι τέτοιο παγιδεύει την υγρασία στο εσωτερικό, επιδεινώνει τη διάβρωση και μειώνει δραστικά τη διάρκεια ζωής των μονωτικών υλικών.

Φθαρμένοι αρμοί, ρηγματώσεις στους σοβάδες και προβληματικές υδρορροές αποτελούν συνήθεις οδούς εισροής βρόχινου νερού στην τοιχοποιία. Είτε πρόκειται για διεισδυτική είτε για ανιούσα υγρασία, απαιτείται πρώτα η αποκατάσταση της στεγανότητας και η πλήρης ξήρανση του τοίχου προτού εφαρμοστεί οποιαδήποτε μόνωση - είτε πρόκειται για πλήρωση διάκενων σε διπλή τοιχοποιία είτε για πιο σύνθετη εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση σε συμπαγείς τοίχους.

Πώς μπορούμε βελτιώσουμε τη θερμική άνεση του σπιτιού

Για άμεση βελτίωση της θερμικής άνεσης χωρίς κόστος, η μετακίνηση ογκωδών επίπλων μακριά από εξωτερικούς τοίχους διευκολύνει την κυκλοφορία του ζεστού αέρα, ενώ η σφράγιση αρμών γύρω από κουφώματα και πρίζες περιορίζει τα ψυχρά ρεύματα.

Όταν η υγρασία οφείλεται σε συμπύκνωση υδρατμών, ο επαρκής αερισμός και η χρήση αφυγραντήρα προσφέρουν ουσιαστική λύση, ενώ σε εξωτερικές επιφάνειες συνιστώνται αποκλειστικά διαπνέοντα χρώματα και επιχρίσματα που επιτρέπουν στους υδρατμούς να διαφεύγουν.

Τέλος, η χρήση θερμογραφικής κάμερας από εξειδικευμένο σύμβουλο μπορεί να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τις απώλειες θερμότητας, διασφαλίζοντας στοχευμένες και ασφαλείς παρεμβάσεις.

Πηγή: The Cool Down