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Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο

Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 13:27
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Ο απολογισμός των πληγμάτων, που πραγματοποίησε την περασμένη νύκτα η Ρωσία στην Ουκρανία, έφθασε τους τουλάχιστον έξι νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, ενώ η Μόσχα συνέχιζε τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιφέρειες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, όπου διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε συνοικίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο και την εταιρεία ηλεκτροδότησης. Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ και ένας κάτοικος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με απολογισμούς περιφερειακών αξιωματούχων.

Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους συνεχιζόταν τις πρωινές ώρες, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο καθώς οι αντιαεροπορικές δυνάμεις απέκρουαν τις επιθέσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ, πως ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση εναντίον επικοινωνιακών και ενεργειακών εγκαταστάσεων υποδομής στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, στη ρωσική πόλη Μπαλάκοβο, στον ποταμό Βόλγα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν έναν άνθρωπο και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης.

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