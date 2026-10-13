Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για δύο ημέρες

Η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της μιας χώρας στην άλλη, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Ρωσία δεν απέχει από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι Ρώσοι έχουν επιτεθεί τόσο στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις όσο και στις κρίσιμες υποδομές μας, στέλνοντας απολύτως σαφή μηνύματα ότι δεν έχουν την πρόθεση να απέχουν από πλήγματα στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Παράλληλα, προσπαθώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες αφότου η χώρα του δεν έλαβε καμία προειδοποίηση προτού η Ρωσία εξαπολύσει βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να λαμβάνει δεδομένα των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στη διάρκεια του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την ασφάλεια, ο Σιμπίχα επισήμανε ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον συνεχίζουν τη συνεργασία τους. Επίσης απηύθυνε εκ νέου έκκληση για περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και για την προμήθεια ενεργειακού εξοπλισμού καθώς η Ουκρανία ετοιμάζεται για άλλον έναν χειμώνα με πόλεμο μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα πριν από τεσσεράμισι χρόνια.