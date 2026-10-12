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Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί γερουσιαστές αμφισβητούν τη νομιμότητα της συμφωνίας Ουάσινγκτον- Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ
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Δευτέρα, 12/10/2026 - 08:23
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Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί γερουσιαστές θέτουν σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα της συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ λέγοντας ότι αντιβαίνει στον νόμο του Αμερικανού Κονγκρέσου.

«Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζει τον ευθέως νόμο», δηλώνουν έξι γερουσιαστές, τρεις από τους οποίους προέρχονται από το Δημοκρατικό και τρεις από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αναφερόμενοι στον νόμο που Ψηφίστηκε από το Κονγκρέσο το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απαγορεύει την εισαγωγή κάθε μορφής ρωσικής ενέργειας.

«Το Κονγκρέσο υπήρξε σαφές, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εισαγάγουν πετρέλαιο από τη Ρωσία όσο αυτή δεν έχει τερματίσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας και πάψει να διατυπώσει απειλές εναντίον των συμμάχων μας του ΝΑΤΟ», γράφουν στην ανακοίνωσή τους οι γερουσιαστές, ανάμεσά τους η Τζιν Σαχίν του Δημοκρατικού Κόμματος και ο Τομ Τίλις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει κατεύθυνση αμέσως».

Οι αμερικανοί γερουσιαστές δηλώνουν επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κονγκρέσο, ούτε υπέβαλε εξηγήσεις για την απόφαση αυτή, κάτι που επίσης έχει από τον νόμο.

Οι τιμές του ντίζελ, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, την θέρμανση και τις μεταφορές, έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου του Τραμπ κατά του Ιράν και αποτελούν απειλές για τους Ρεπούμπλικανους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Οι αναλυτές θεωρούν ωστόσο ότι η συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα δεν είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε βιώσιμη μείωση των τιμών των καυσίμων.

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