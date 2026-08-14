Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Σεγέντ Αραγτσί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, και συγκεκριμένα για τις εν εξελίξει συνομιλίες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει.

«Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας, και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διαβουλεύονται για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο», σημειώνει και προσθέτει: «Συζήτησαν επίσης τις θέσεις της ΕΕ σχετικά με το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιορισθέντων Πρεσβευτών τους».