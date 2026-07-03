Πράσινο φως για τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα στη Μεγάλη Βρετανία, έπειτα από 40 χρόνια

Η Βρετανία έρχεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, η οποία απαιτείται για να λειτουργήσει ένα σύστημα 100% καθαρής ενέργειας.

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Μεγάλης Βρετανίας έδωσε την προκαταρκτική έγκρισή της για την κατασκευή των πρώτων νέων υδροηλεκτρικών έργων μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η Ofgem δημοσιοποίησε μια λίστα με 16 έργα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας, δηλαδή εγκαταστάσεων που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να απελευθερώνουν ηλεκτρική ενέργεια για χρονικά διαστήματα οκτώ ή περισσότερων ωρών, στα οποία επέτρεψε προκαταρκτικά να προχωρήσουν.

Η λίστα περιλαμβάνει τρία έργα υδροηλεκτρικών σταθμών άντλησης-ταμίευσης στη Βόρεια Σκωτία. Πρόκειται για το έργο Loch Kemp της Statera Energy, το οποίο θα αντλεί νερό από το Λοχ Νες, το Coire Glas της SSE στο Λοχ Λόκι, ανάμεσα στο Φορτ Γουίλιαμ και το Ινβερνές, καθώς και το Earba της Gilkes Energy, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υδροηλεκτρικής άντλησης-ταμίευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές θα είναι οι πρώτες νέες εγκαταστάσεις του είδους που κατασκευάζονται στη χώρα μετά τον υδροηλεκτρικό σταθμό Dinorwig στη βόρεια Ουαλία, γνωστό στους ντόπιους και ως «ηλεκτρικό βουνό», το 1984.

Ο υπουργός Ενέργειας, Μάικλ Σανκς, δήλωσε ότι σαράντα χρόνια μετά την κατασκευή της τελευταίας αντίστοιχης εγκατάστασης στη χώρα, η κυβέρνηση βάζει ξανά τη Βρετανία σε τροχιά ανοικοδόμησης.

Πρόσθεσε επίσης ότι το μάθημα από τη σύγκρουση στο Ιράν είναι σαφές: η Βρετανία δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει έρμαιο των ασταθών αγορών ορυκτών καυσίμων και να αφήνει τα νοικοκυριά εκτεθειμένα στο επόμενο ενεργειακό σοκ τιμών.

Τα υπόλοιπα 13 έργα που έλαβαν την προκαταρκτική έγκριση χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του συμπιεσμένου αέρα, των μπαταριών ιόντων λιθίου και των μπαταριών ροής βαναδίου. Και τα 16 έργα, τα οποία είναι διασκορπισμένα στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω της απρόβλεπτης φύσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή.

Πηγή: Guardian