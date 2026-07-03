Πράσινο φως για τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα στη Μεγάλη Βρετανία, έπειτα από 40 χρόνια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream κατά τις συζητήσεις για ένταξη της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
03/07/2026 - 15:44
Φρ. Παρασύρης: Εκτροχιάστηκαν 16 από τα 24 ενεργειακά μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 15:21
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ προς τον ΔΑΠΕΕΠ για τις εκκαθαρίσεις στα οικιακά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 14:50
Νίκος Παπαθανάσης: Το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά τους πολλούς, δεν θα χαθεί ούτε ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 14:21
Όμιλο ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη και το 2025, μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή και στρατηγικός στόχος για EBITDA 150 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/07/2026 - 13:12
ΣΥΦΩΕΛ: Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι προσφυγές στα ευρωπαϊκά όργανα για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 12:34
Πέτη Πέρκα: Μηδέν ευρώ για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 11:52
Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/07/2026 - 11:26
Η ανακύκλωση μπαταριών μπορεί να αντιμετωπίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/07/2026 - 11:05
Δ.Α.Ο.Ε.: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/07/2026 - 10:46
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 10:37
Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/07/2026 - 09:21
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/07/2026 - 08:46
2,5 δισ. ευρώ επενδύονται σε πιο καθαρά ενεργειακά συστήματα σε 11 χώρες της ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/07/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Ο «περιούσιος» λαός και οι «ραγιάδες»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/07/2026 - 08:10
Αποθήκευση: Έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία για τα έργα μπαταριών των 520 MW
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/07/2026 - 08:08
ΕΒΗΕ: «Made in EU» και ώθηση στα ηλιακά θερμικά – Προειδοποίηση να μην επαναληφθεί το λάθος των φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 08:02
5 λόγοι που το κλιματιστικό μυρίζει μούχλα όταν το ανάβεις - και πώς θα το διορθώσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/07/2026 - 06:51
Τι σημαίνει το σήμα EAC στα ηλεκτρονικά και σε άλλα προϊόντα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/07/2026 - 06:51
Πράσινο φως για τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα στη Μεγάλη Βρετανία, έπειτα από 40 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 06:52
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 15:55
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:43
Intersolar 2026: Η Huawei Digital Power παρουσιάζει το μέλλον της ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:18
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 14:34
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 14:28
Γερμανία: Η εισαγγελία κατηγορεί τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream το 2022
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 13:46
Ο Ευ. Μυτιληναίος παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας της European Metals
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 13:38
Στ. Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 13:04
Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/07/2026 - 12:38
Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πράσινο φως για τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα στη Μεγάλη Βρετανία, έπειτα από 40 χρόνια

Πράσινο φως για τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα στη Μεγάλη Βρετανία, έπειτα από 40 χρόνια
Stratega Energy
Newsroom
Παρασκευή, 03/07/2026 - 06:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Βρετανία έρχεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, η οποία απαιτείται για να λειτουργήσει ένα σύστημα 100% καθαρής ενέργειας.

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Μεγάλης Βρετανίας έδωσε την προκαταρκτική έγκρισή της για την κατασκευή των πρώτων νέων υδροηλεκτρικών έργων μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η Ofgem δημοσιοποίησε μια λίστα με 16 έργα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας, δηλαδή εγκαταστάσεων που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να απελευθερώνουν ηλεκτρική ενέργεια για χρονικά διαστήματα οκτώ ή περισσότερων ωρών, στα οποία επέτρεψε προκαταρκτικά να προχωρήσουν.

Η λίστα περιλαμβάνει τρία έργα υδροηλεκτρικών σταθμών άντλησης-ταμίευσης στη Βόρεια Σκωτία. Πρόκειται για το έργο Loch Kemp της Statera Energy, το οποίο θα αντλεί νερό από το Λοχ Νες, το Coire Glas της SSE στο Λοχ Λόκι, ανάμεσα στο Φορτ Γουίλιαμ και το Ινβερνές, καθώς και το Earba της Gilkes Energy, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υδροηλεκτρικής άντλησης-ταμίευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές θα είναι οι πρώτες νέες εγκαταστάσεις του είδους που κατασκευάζονται στη χώρα μετά τον υδροηλεκτρικό σταθμό Dinorwig στη βόρεια Ουαλία, γνωστό στους ντόπιους και ως «ηλεκτρικό βουνό», το 1984.

Ο υπουργός Ενέργειας, Μάικλ Σανκς, δήλωσε ότι σαράντα χρόνια μετά την κατασκευή της τελευταίας αντίστοιχης εγκατάστασης στη χώρα, η κυβέρνηση βάζει ξανά τη Βρετανία σε τροχιά ανοικοδόμησης.

Πρόσθεσε επίσης ότι το μάθημα από τη σύγκρουση στο Ιράν είναι σαφές: η Βρετανία δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει έρμαιο των ασταθών αγορών ορυκτών καυσίμων και να αφήνει τα νοικοκυριά εκτεθειμένα στο επόμενο ενεργειακό σοκ τιμών.

Τα υπόλοιπα 13 έργα που έλαβαν την προκαταρκτική έγκριση χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του συμπιεσμένου αέρα, των μπαταριών ιόντων λιθίου και των μπαταριών ροής βαναδίου. Και τα 16 έργα, τα οποία είναι διασκορπισμένα στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω της απρόβλεπτης φύσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή.

Πηγή: Guardian

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 06:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας 02 Ιουλίου 2026
ΕΒΗΕ: «Made in EU» και ώθηση στα ηλιακά θερμικά – Προειδοποίηση να μην επαναληφθεί το λάθος των φωτοβολταϊκών 03 Ιουλίου 2026
ΕΒΗΕ: «Made in EU» και ώθηση στα ηλιακά θερμικά – Προειδοποίηση να μην επαναληφθεί το λάθος των φωτοβολταϊκών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας

Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες

Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους

H Tesla μείωσε Σχεδόν στο Μισό το Μηνιαίο Μίσθωμα των Μοντέλων της στο Ην. Βασίλειο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H Tesla μείωσε Σχεδόν στο Μισό το Μηνιαίο Μίσθωμα των Μοντέλων της στο Ην. Βασίλειο

Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

Metlen: Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Eastern Green Link 1 – της υποθαλάσσιας σύνδεσης μεταφοράς ενέργειας μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Metlen: Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Eastern Green Link 1 – της υποθαλάσσιας σύνδεσης μεταφοράς ενέργειας μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας