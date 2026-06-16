Συντρίμμια drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, οι οποίες έκλεισαν μια τοπική οδό που συνδέει την περιοχή που επλήγη με την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας.

Δεν υπάρχουν θύματα από την πυρκαγιά στην πετρελαϊκή αποθήκη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Πολτάβσκαγια της περιφέρειας του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι περιφερειακές αρχές.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν μια τοπική οδό που συνδέει την περιοχή με μια περιφερειακή οδό η οποία οδηγεί στη γέφυρα πάνω από τον πορθμό του Κερτς που συνδέει την Κριμαία με την περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Αφού προσάρτησε την Κριμαία το 2014, η Ρωσία κατασκεύασε τη γέφυρα αυτή, η οποία έχει γίνει οδός ανεφοδιασμού της χερσονήσου στη Μαύρη Θάλασσα, πέραν των λίγων άλλων οδών που φθάνουν μέχρι εκεί από τις γειτονικές κατεχόμενες από τη Ρωσία ουκρανικές περιοχές.

Χθες, Δευτέρα, η Ουκρανία έπληξε δύο γέφυρες που συνδέουν το ρωσοκρατούμενο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας με την Κριμαία. Η χερσόνησος αντιμετώπιζε ήδη κρίση καυσίμων μετά την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων του Κιέβου στις οδούς ανεφοδιασμού της Κριμαίας.

Στην ίδια την περιφέρεια του Κρασνοντάρ, δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου, τα προβλήματα στον ανεφοδιασμό με καύσιμα προκάλεσαν αγορές πανικού, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο περιφερειακός κυβερνήτης, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στοχοθετεί ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Στην περιφέρεια του Γιάροσλαβ, βορειοανατολικά της Μόσχας, οι αρχές συνέχισαν τις προσπάθειες να κατασβέσουν πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στην πόλη Ριμπίνσκ, που εκδηλώθηκε έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους προχθές, Κυριακή, ανακοίνωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβριάεφ.

Στη διάρκεια της νύκτας, η Ρωσία κατέρριψε 172 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.