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Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Το πιο σημαντικό είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Newsroom
Τρίτη, 16/06/2026 - 15:27
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Η πιο σημαντική λύση για την έξοδο από την ενεργειακή κρίση είναι το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ώστε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να αρχίσουν πάλι να κυκλοφορούν με προορισμό την Ασία και πέραν αυτής, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάνοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η κρίση θα οδηγήσει τις χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην «πιο ασφαλή» ενεργειακή επιλογή.

Η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή είναι μία «μεγάλη είδηση για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές της ενέργειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «τελείως ανοικτά» την Παρασκευή, ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας - πλαισίου στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου.

Πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν θα επαναλάβουν την διέλευση των Στενών του Ορμούζ για εβδομάδες, μέχρι να υπάρξει η βεβαιότητα ότι η ειρηνευτική συμφωνία υλοποιείται, δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Mitsui O.S.K. Lines στους Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα.

«Με δεδομένη την εμπειρία των τελευταίων μηνών, πιστεύω ότι είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι θα χρειασθεί κάνα δυο εβδομάδες, αν όχι μήνα», δήλωσε ο Γιοτάρο Ταμούρα.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις προς μία κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, οι (ναυτιλιακές) δραστηριότητες δεν θα επαναληφθούν μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν ικανές συνθήκες ασφαλείας», ανακοίνωσε η Mitsui O.S.K. Lines με email στο Reuters.

«Η επανάληψη της διέλευσης θα απαιτήσει στενό συντονισμό με τις κυβερνήσεις των ενεχομένων χωρών, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων», γράφει στην δήλωσή της η Mitsui.

Μπιρόλ: «Η κρίση οδηγεί στην αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής των χωρών»

Είναι «μεγάλη είδηση για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές της ενέργειας» δήλωσε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος επιμένει ιδιαιτέρως στο γεγονός ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία.

Οι συνέπειές της θα διαρκέσουν, είπε παρουσιάζοντας έκθεση για τις ενεργειακές προοπτικές στην νοτιοανατολική Ασία.

«Ακόμη και αν επιστρέψουμε στις τιμές που γνώριζε ο κόσμος πριν, η κρίση αυτή προκάλεσε ωστικά κύματα στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα». «Θα οδηγήσει, οδηγεί ήδη, τις χώρες να αναθεωρήσουν την ενεργειακή τους πολιτική, την στρατηγική τους, τις επιλογές και τους εταίρους τους».

Στο μέλλον, ο χώρες «δεν θα εξετάζουν αποκλειστικά ποια επιλογή είναι η οικονομικότερη», είπε. «Ισως ο πιο καθοριστικός παράγοντας θα είναι ποια είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την χώρα, την οικονομία, τον πληθυσμό. Η εμπιστοσύνη είναι πλέον ένας παράγοντας - κλειδί στον τομέα της ενέργειας».

Στα τέλη του Μαΐου, ο Φατίχ Μπιρόλ είχε προειδοποιήσει ότι η πετρελαϊκή αγορά μπορεί να εισέλθει σε «κόκκινη ζώνη», με μία ανεπάρκεια προσφοράς «τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», αν δεν υπάρξει βιώσιμη λύση στην σύρραξη στην Μέση Ανατολή.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είχε ανακοινώσει ότι η παράλυση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη προκαλέσει απώλεια ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών στις εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, που αντιστοιχεί σε απώλεια περίπου 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως για την αγορά.

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