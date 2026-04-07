Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές

Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου και τα συντρίμμια τους κατέπεσαν γύρω από ενεργειακές υποδομές, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ριάντ.

«Επτά βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευτεί εναντίον του ανατολικού τομέα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Συντρίμμια των πυραύλων αυτών κατέπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με ανακοινωθέν στα αραβικά στον επίσημο λογαριασμό του θεσμού στο X.