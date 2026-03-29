Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21

Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου

Newsroom
Κυριακή, 29/03/2026 - 07:44

Η ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος αναγκάζει χώρες σε όλο τον κόσμο να παρέμβουν άμεσα για να συγκρατήσουν το κόστος και να διασφαλίσουν την επάρκεια.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωθεί πολλές χώρες να ενεργοποιήσουν ποικίλα μέτρα για να περιορίσουν τις οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες τους - από τη μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι την ενθάρρυνση της τηλεργασίας.

Φορολογία και άμεσες ενισχύσεις

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου να παραλύσει την οικονομία, ορισμένες κυβερνήσεις παρεμβαίνουν άμεσα στις τιμές της ενέργειας.

Η Ισπανία παρουσίασε ένα σχέδιο ύψους 5 δισεκ. ευρώ, που περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ και εκπτώσεις έως και 30 λεπτά στην τιμή του λίτρου στην αντλία. Στην Ιταλία, με νομοθετικό διάταγμα μειώθηκε η τιμή των καυσίμων κατά 25 λεπτά ανά λίτρο. Παρόμοια μέτρα μείωσης των ειδικών φόρων επί των καυσίμων εφαρμόζονται στην Πορτογαλία και ψηφίστηκαν στη Σουηδία.

Πλαφόν στην τιμή των καυσίμων επέβαλαν αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου η Κροατία, η Ουγγαρία, η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη.

Το Βιετνάμ κατάργησε, μέχρι τα τέλη Απριλίου, τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων.

Η Ιαπωνία από την πλευρά της ενεργοποίησε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης με βάση το οποίο επιδοτεί τα διυλιστήρια για να συγκρατηθεί η βενζίνη στα 170 γεν, μετά το ιστορικό υψηλό των 190,8 γεν (1,04 ευρώ) ανά λίτρο που σημειώθηκε στα μέσα Μαρτίου. Στην Ταϊβάν, ένας μηχανισμός απορρόφησης καλύπτει το 60% της αύξησης της τιμής.

Χθες η Κίνα ανακοίνωσε ότι περιορίζει τις αυξήσεις της τιμής για να ανακουφίσει τους καταναλωτές.

Το Μαρόκο θέσπισε έκτακτο βοήθημα για τους οδικούς μεταφορείς, ενώ η Βραζιλία ανακοίνωσε επίσης προσωρινά μέτρα, κυρίως την προσωρινή κατάργηση των φόρων στο ντίζελ, με το οποίο κινούνται τα περισσότερα φορτηγά στη χώρα.

Η Γερμανία απαγόρευσε στα πρατήρια καυσίμων να αυξάνουν την τιμή περισσότερες από μία φορά ημερησίως.

Δελτίο στα καύσιμα και αλλαγές στις μετακινήσεις

Ο πόλεμος επιβάλλει αλλαγές για να διασφαλιστούν τα στρατηγικά αποθέματα αλλά και τροποποιεί τους συνήθεις τρόπους μετακίνησης.

Οι 32 χώρες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, μεταξύ των οποίων και εκείνες της G7, συντόνισαν την ιστορική αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων τους για να αυξήσουν την προσφορά σε πετρέλαιο και να συγκρατήσουν τις τιμές.

Το Μπανγκλαντές επέβαλε δελτίο στα καύσιμα, με σκοπό να μην εξαντληθούν τα αποθέματά του. Η Αίγυπτος από την πλευρά της περιόρισε τις μη αναγκαίες μετακινήσεις των μελών της κυβέρνησης και αναθεωρεί τις δημοσιονομικές προτεραιότητές της.

Οι Φιλιππίνες μείωσαν τα δρομολόγια των φεριμπότ σε ορισμένες περιοχές. Οι αρχές ανακοίνωσαν σειρά αυξήσεων στα ναύλα σε όλες τις τοπικές συγκοινωνίες.

Η Ινδία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας υγραερίου (LPG) αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή αερίου για οικιακή χρήση, αλλά δίνει προτεραιότητα στον εφοδιασμό των νοικοκυριών και όχι στα εστιατόρια ή τα ξενοδοχεία.

Το κυβερνών κόμμα της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι αίρει το όριο του 80% που είχε τεθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Τηλεργασία και εξοικονόμηση καυσίμων

Ορισμένες χώρες βασίζονται στις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Η Ταϊλάνδη προέτρεψε τους δημοσίους υπαλλήλους να προτιμούν την τηλεργασία ενώ το Βιετνάμ καλεί τις επιχειρήσεις να επιτρέψουν στους εργαζομένους τους να εργάζονται από το σπίτι. Η Ινδονησία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει μία ημέρα τηλεργασίας την εβδομάδα για τους δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να εξοικονομηθούν καύσιμα.

Στην Ταϊλάνδη εξάλλου ο θερμοστάτης στα δημόσια κτίρια θα πρέπει να τεθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Αίγυπτος μείωσε τον δημόσιο φωτισμό τη νύχτα για να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια. Το Βιετνάμ προωθεί τη χρήση του ποδηλάτου και τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις. Οι Φιλιππίνες θέσπισαν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Στο Μπανγκλαντές, για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα πανεπιστήμια οι αρχές τα έκλεισαν νωρίτερα από το σύνηθες για το Ραμαζάνι. Φέτος δεν υπήρξαν εορταστικοί φωτισμοί για το Αϊντ ελ Φιτρ (το τέλος του Ραμαζανιού), ούτε θα φωταγωγηθούν οι δρόμοι και τα κτίρια για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας.

Το ζήτημα της χρήσης του ρωσικού πετρελαίου είναι ακόμη υπό συζήτηση, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο από τα μέσα Μαρτίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 07:44

