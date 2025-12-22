Ανεβαίνουν τα μπλε τιμολόγια, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα

Κερδίζουν συνεχώς έδαφος στα σταθερά τιμολόγια με τους καταναλωτές να επιλέγουν την ασφάλεια της κλειδωμένης τιμής έναντι των διακυμάνσεων που έχουν τα πράσινα τιμολόγια αλλά και τα κυμαινόμενα.

Εν αναμονή των υβριδικών τιμολογίων που θα διευρύνουν περαιτέρω τις επιλογές των καταναλωτών εισάγοντας μια νέα κατηγορία σταθερών αλλά πιο ευέλικτων συμβολαίων, των αποκαλούμενων «κόκκινων» τιμολογίων, τα μπλε συνεχίζουν με έντονους ρυθμούς νέους πελάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μην περίπου 73.000 νέοι καταναλωτές επιλέγουν την ασφάλεια των μπλε τιμολογίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία δεκαμήνου για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού που δημοσίευσε πρόσφατα η ΡΑΑΕΥ. Η δυναμική τους παραμένει ισχυρή ακόμη και σε περιόδους όπου οι τιμές των πράσινων τιμολογίων υποχωρούν ή παραμένουν αμετάβλητες, όπως συνέβη τον Δεκέμβριο.

Τα μπλε τιμολόγια έχουν πλέον σπάσει το φράγμα του 1,5 εκατ. ευρώ με το μερίδιό τους να καταγράφει σταθερή και συνεχώς ενισχυόμενη πορεία μέσα στο 2025, αποτυπώνοντας τη σαφή στροφή των νοικοκυριών προς λύσεις προβλεψιμότητας στο κόστος ρεύματος.

Ετσι, με βάση τα στοιχεία, το μερίδιο των μπλε (σταθερών) τιμολογίων ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια του 2025, αποτυπώνοντας τη σαφή μετατόπιση των νοικοκυριών προς επιλογές με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος. Από 14,72% τον Ιανουάριο, τα σταθερά τιμολόγια ενισχύονται διαδοχικά στους 16,69% τον Φεβρουάριο και 18,06% τον Μάρτιο, ξεπερνώντας το 20% τον Μάιο (20,22%).

Η άνοδος συνεχίζεται το καλοκαίρι, με το μερίδιο να φτάνει στο 22,14% τον Ιούλιο και στο 23,40% τον Αύγουστο, ενώ το φθινόπωρο καταγράφονται νέα υψηλά, στο 24,60% τον Σεπτέμβριο και στο 25,78% τον Οκτώβριο. Σε διάστημα δέκα μηνών, τα μπλε τιμολόγια έχουν αυξήσει το μερίδιό τους κατά πάνω από 11 ποσοστιαίες μονάδες, εξελισσόμενα από συμπληρωματική επιλογή σε βασικό πυλώνα της οικιακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόλα αυτά, τα πράσινα (ειδικά) τιμολόγια παραμένουν ο βασικός κορμός της οικιακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο, παρά τη σταδιακή υποχώρηση που καταγράφουν μέσα στο 2025. Τον Ιανουάριο, τα ειδικά τιμολόγια συγκεντρώνουν το 70,26% των οικιακών μετρητών, ποσοστό που μειώνεται τον Φεβρουάριο στο 68,99% και τον Μάρτιο στο 67,92%.

Η καθοδική τάση συνεχίζεται και την άνοιξη, με το μερίδιο των πράσινων να περιορίζεται στο 67,03% τον Απρίλιο και στο 66,05% τον Μάιο, ενώ κατά τους θερινούς μήνες η συρρίκνωση γίνεται πιο αισθητή. Τον Ιούνιο, τα ειδικά τιμολόγια υποχωρούν στο 64,92%, τον Ιούλιο στο 63,39% και τον Αύγουστο στο 62,37%.

Το φθινόπωρο επιβεβαιώνει τη σταθερή μετατόπιση μέρους των καταναλωτών προς τα σταθερά προγράμματα, με το μερίδιο των πράσινων να διαμορφώνεται στο 61,05% τον Σεπτέμβριο και να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το όριο του 60% τον Οκτώβριο, στο 59,88%. Παρά τη φθορά αυτή, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, καθώς εξακολουθούν να καλύπτουν σχεδόν έξι στους δέκα οικιακούς καταναλωτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι μεταβολές που καταγράφονται στα μη οικιακά τιμολόγια, επιβεβαιώνοντας ότι η τάση δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο του 2025 τα πράσινα (ειδικά) τιμολόγια κυριαρχούσαν στους επαγγελματικούς μετρητές, με μερίδιο 65,22%, το οποίο υποχωρεί σταθερά μήνα με τον μήνα. Τον Μάρτιο περιορίζεται στο 63,84%, τον Ιούνιο στο 62,29%, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στο 60,04%, καταγράφοντας απώλειες άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα δέκα μηνών.

Αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθούν τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια, τα οποία ενισχύουν σταθερά τη θέση τους στη μη οικιακή αγορά. Από 17,19% τον Ιανουάριο, το μερίδιό τους αυξάνεται στο 19,35% τον Μάρτιο, ξεπερνά το 20% τον Μάιο και συνεχίζει ανοδικά στο δεύτερο εξάμηνο, φτάνοντας στο 21,81% τον Αύγουστο, στο 22,21% τον Σεπτέμβριο και στο 22,72% τον Οκτώβριο. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σαφή μετατόπιση επαγγελματιών και επιχειρήσεων προς λύσεις μεγαλύτερης προβλεψιμότητας κόστους, σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή δαπάνη παραμένει κρίσιμο μέγεθος.

Η αγορά πάντως εκτιμά ότι η τάση μετακίνησης προς τα σταθερά τιμολόγια θα διατηρηθεί και μέσα στο 2026, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της χρονιάς, καθώς δεν αναμένονται βραχυπρόθεσμα έντονες τιμολογιακές ανατροπές στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταναλωτές συνεχίζουν να εντοπίζουν μπλε προγράμματα με χρεώσεις κοντά στα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, τα οποία –υπό τις παρούσες συνθήκες– οδηγούν σε αισθητά χαμηλότερο συνολικό κόστος σε σύγκριση με τα πράσινα τιμολόγια, ενισχύοντας περαιτέρω τη στροφή προς τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.