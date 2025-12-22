ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 14:03
Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες Α.Ε.: Δωρεάν υπηρεσίες στις Φ/Β εγκαταστάσεις του ιδρύματος «Το Εργαστήρι - Λίλιαν Βουδούρη»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/12/2025 - 13:49
ΔΑΠΕΕΠ: Ανακοίνωση ετήσιου προγράμματος Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/12/2025 - 13:20
Η LPC στηρίζει τις οικογένειες του Ασπροπύργου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 13:10
“Πολεμική” προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/12/2025 - 12:33
Η Coral Gas με το Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/12/2025 - 12:20
Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 10:40
HELLENiQ ENERGY & Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Μια διαχρονική στήριξη που εξελίσσεται και ενισχύει το Παραολυμπιακό Κίνημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 10:04
Στρατηγική αναβάθμιση, διεθνής παρουσία και έντονη δραστηριότητα σε δράσεις και έργα το 2025 για την ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 09:24
Κάθετος Διάδρομος: Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας εγκρίνουν νέα προϊόντα δυναμικότητας για την ασφαλή τροφοδοσία φυσικού αερίου στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/12/2025 - 09:06
Το Ισραήλ επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/12/2025 - 08:59
Σταύρος Παπασταύρου: Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τον νευρώνα της νέας ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/12/2025 - 08:54
Γιάννης Τριήρης: Η πολιτική της σπίλωσης ως εργαλείο εξουσίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/12/2025 - 08:23
Ανεβαίνουν τα μπλε τιμολόγια, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/12/2025 - 08:18
Αιολικά: Πάνω από 600.000 θέσεις εργασίας έως το 2030-Καμπανάκι για το έλλειμμα δεξιοτήτων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/12/2025 - 08:08
ΠΚΜ: Αρνητική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική μελέτη σχετικά με το σχέδιο δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/12/2025 - 15:43
Η διασύνδεση Κρήτης - Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/12/2025 - 15:17
Κερδίζοντας σταθερά όλο τον χρόνο με την Χριστουγεννιάτικη προσφορά της Volton
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/12/2025 - 14:50
ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στο Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/12/2025 - 14:09
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα ορόσημα και ενισχυμένη διαφάνεια στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/12/2025 - 13:31
Η METLEN ενδυναμώνει τις δυνατότητες digital trading μέσω συνεργασίας με τη Volue
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/12/2025 - 12:56
Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ κατά «ένα συν ένα» ευρώ για το πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/12/2025 - 12:53
Νίκος Τσάφος: Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/12/2025 - 11:54
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ανακάλυψη της Χρονιάς» για το 2025 από το περιοδικό Science
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/12/2025 - 10:37
Με αλουμίνιο της Elval το νέο καταμαράν «Mercedes Pinto» που λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/12/2025 - 10:10
Κάλεσμα του ΔΑΠΕΕΠ προς τους παραγωγούς που συνδέονται μέσω Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/12/2025 - 09:41
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/12/2025 - 09:08
Η EBRD επενδύει στην πρώτη έκδοση ομολόγων της Aktor στην Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/12/2025 - 08:56
HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα 10ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/12/2025 - 08:38
H ΡΑΑΕΥ για την εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 5261/2025 για την Αναβίωση Αδειών/Βεβαιώσεων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/12/2025 - 08:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν τα μπλε τιμολόγια, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα

Ανεβαίνουν τα μπλε τιμολόγια, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα
Άννα Διανά
Δευτέρα, 22/12/2025 - 08:18

Κερδίζουν συνεχώς έδαφος στα σταθερά τιμολόγια με τους καταναλωτές να επιλέγουν την ασφάλεια της κλειδωμένης τιμής έναντι των διακυμάνσεων που έχουν τα πράσινα τιμολόγια αλλά και τα κυμαινόμενα.

Εν αναμονή των υβριδικών τιμολογίων που θα διευρύνουν περαιτέρω τις επιλογές των καταναλωτών εισάγοντας μια νέα κατηγορία σταθερών αλλά πιο ευέλικτων συμβολαίων, των αποκαλούμενων «κόκκινων» τιμολογίων, τα μπλε συνεχίζουν με έντονους ρυθμούς νέους πελάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μην περίπου 73.000 νέοι καταναλωτές επιλέγουν την ασφάλεια των μπλε τιμολογίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία δεκαμήνου για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού που δημοσίευσε πρόσφατα η ΡΑΑΕΥ. Η δυναμική τους παραμένει ισχυρή ακόμη και σε περιόδους όπου οι τιμές των πράσινων τιμολογίων υποχωρούν ή παραμένουν αμετάβλητες, όπως συνέβη τον Δεκέμβριο.

Τα μπλε τιμολόγια έχουν πλέον σπάσει το φράγμα του 1,5 εκατ. ευρώ με το μερίδιό τους να καταγράφει σταθερή και συνεχώς ενισχυόμενη πορεία μέσα στο 2025, αποτυπώνοντας τη σαφή στροφή των νοικοκυριών προς λύσεις προβλεψιμότητας στο κόστος ρεύματος.

Ετσι, με βάση τα στοιχεία, το μερίδιο των μπλε (σταθερών) τιμολογίων ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια του 2025, αποτυπώνοντας τη σαφή μετατόπιση των νοικοκυριών προς επιλογές με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος. Από 14,72% τον Ιανουάριο, τα σταθερά τιμολόγια ενισχύονται διαδοχικά στους 16,69% τον Φεβρουάριο και 18,06% τον Μάρτιο, ξεπερνώντας το 20% τον Μάιο (20,22%).

Η άνοδος συνεχίζεται το καλοκαίρι, με το μερίδιο να φτάνει στο 22,14% τον Ιούλιο και στο 23,40% τον Αύγουστο, ενώ το φθινόπωρο καταγράφονται νέα υψηλά, στο 24,60% τον Σεπτέμβριο και στο 25,78% τον Οκτώβριο. Σε διάστημα δέκα μηνών, τα μπλε τιμολόγια έχουν αυξήσει το μερίδιό τους κατά πάνω από 11 ποσοστιαίες μονάδες, εξελισσόμενα από συμπληρωματική επιλογή σε βασικό πυλώνα της οικιακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόλα αυτά, τα πράσινα (ειδικά) τιμολόγια παραμένουν ο βασικός κορμός της οικιακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο, παρά τη σταδιακή υποχώρηση που καταγράφουν μέσα στο 2025. Τον Ιανουάριο, τα ειδικά τιμολόγια συγκεντρώνουν το 70,26% των οικιακών μετρητών, ποσοστό που μειώνεται τον Φεβρουάριο στο 68,99% και τον Μάρτιο στο 67,92%.

Η καθοδική τάση συνεχίζεται και την άνοιξη, με το μερίδιο των πράσινων να περιορίζεται στο 67,03% τον Απρίλιο και στο 66,05% τον Μάιο, ενώ κατά τους θερινούς μήνες η συρρίκνωση γίνεται πιο αισθητή. Τον Ιούνιο, τα ειδικά τιμολόγια υποχωρούν στο 64,92%, τον Ιούλιο στο 63,39% και τον Αύγουστο στο 62,37%.

Το φθινόπωρο επιβεβαιώνει τη σταθερή μετατόπιση μέρους των καταναλωτών προς τα σταθερά προγράμματα, με το μερίδιο των πράσινων να διαμορφώνεται στο 61,05% τον Σεπτέμβριο και να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το όριο του 60% τον Οκτώβριο, στο 59,88%. Παρά τη φθορά αυτή, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, καθώς εξακολουθούν να καλύπτουν σχεδόν έξι στους δέκα οικιακούς καταναλωτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι μεταβολές που καταγράφονται στα μη οικιακά τιμολόγια, επιβεβαιώνοντας ότι η τάση δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο του 2025 τα πράσινα (ειδικά) τιμολόγια κυριαρχούσαν στους επαγγελματικούς μετρητές, με μερίδιο 65,22%, το οποίο υποχωρεί σταθερά μήνα με τον μήνα. Τον Μάρτιο περιορίζεται στο 63,84%, τον Ιούνιο στο 62,29%, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στο 60,04%, καταγράφοντας απώλειες άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα δέκα μηνών.

Αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθούν τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια, τα οποία ενισχύουν σταθερά τη θέση τους στη μη οικιακή αγορά. Από 17,19% τον Ιανουάριο, το μερίδιό τους αυξάνεται στο 19,35% τον Μάρτιο, ξεπερνά το 20% τον Μάιο και συνεχίζει ανοδικά στο δεύτερο εξάμηνο, φτάνοντας στο 21,81% τον Αύγουστο, στο 22,21% τον Σεπτέμβριο και στο 22,72% τον Οκτώβριο. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σαφή μετατόπιση επαγγελματιών και επιχειρήσεων προς λύσεις μεγαλύτερης προβλεψιμότητας κόστους, σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή δαπάνη παραμένει κρίσιμο μέγεθος.

Η αγορά πάντως εκτιμά ότι η τάση μετακίνησης προς τα σταθερά τιμολόγια θα διατηρηθεί και μέσα στο 2026, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της χρονιάς, καθώς δεν αναμένονται βραχυπρόθεσμα έντονες τιμολογιακές ανατροπές στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταναλωτές συνεχίζουν να εντοπίζουν μπλε προγράμματα με χρεώσεις κοντά στα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, τα οποία –υπό τις παρούσες συνθήκες– οδηγούν σε αισθητά χαμηλότερο συνολικό κόστος σε σύγκριση με τα πράσινα τιμολόγια, ενισχύοντας περαιτέρω τη στροφή προς τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η διασύνδεση Κρήτης - Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη
Η διασύνδεση Κρήτης - Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη 19 Δεκεμβρίου 2025
“Πολεμική” προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας 22 Δεκεμβρίου 2025
“Πολεμική” προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κ. Χατζηδάκης: Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στην αντλία και πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για μείωση ηλεκτρικού ρεύματος στους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στην αντλία και πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για μείωση ηλεκτρικού ρεύματος στους αγρότες

Παπασταύρου: Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη

Χρήστος Παππούς: 56 εκατομμύρια έσοδα από το ηλεκτρικό ρεύμα θα αποκτήσει ο Δήμος Φυλής
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χρήστος Παππούς: 56 εκατομμύρια έσοδα από το ηλεκτρικό ρεύμα θα αποκτήσει ο Δήμος Φυλής

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

Τιμολόγια ρεύματος: Ελκυστικά παραμένουν τα μπλε και τον Δεκέμβριο - 11 προγράμματα κάτω από 10 λεπτά/KWh
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τιμολόγια ρεύματος: Ελκυστικά παραμένουν τα μπλε και τον Δεκέμβριο - 11 προγράμματα κάτω από 10 λεπτά/KWh

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά