Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ

Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα έχουν την πρώτη τριμερή συνάντησή τους με αξιωματούχους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο.

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι τα έγγραφα που τελούν υπό επεξεργασία με την Ουάσινγκτον για να τεθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι "σχεδόν έτοιμα", τονίζοντας: «Συναντήσαμε τον πρόεδρο Τραμπ, και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνουν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή δεν θα είναι αρκετές χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε ότι η Ευρώπη δείχνει "κατακερματισμένη" και μοιάζει "χαμένη" όταν πρόκειται να συνδιαλλαγεί τον Αμερικανό πρόεδρο.