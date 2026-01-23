Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο.
Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι τα έγγραφα που τελούν υπό επεξεργασία με την Ουάσινγκτον για να τεθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι "σχεδόν έτοιμα", τονίζοντας: «Συναντήσαμε τον πρόεδρο Τραμπ, και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό».
Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνουν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή δεν θα είναι αρκετές χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε ότι η Ευρώπη δείχνει "κατακερματισμένη" και μοιάζει "χαμένη" όταν πρόκειται να συνδιαλλαγεί τον Αμερικανό πρόεδρο.