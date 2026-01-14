Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΚΟΣΜΟΣ

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 12:00

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς ύψους 25% σε όλες τις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν.

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης είναι οι εξής:

Κίνα

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορείου, πάνω από το ένα τέταρτο των εμπορικών συναλλαγών του Ιράν το 2024 ήταν με την Κίνα: εισαγωγές ύψους 18 δισεκ. δολαρίων και εξαγωγές 14,5 δισεκ. δολαρίων. Οι υδρογονάνθρακες και τα χημικά (βιομηχανικές αλκοόλες, πλαστικά κλ.π) αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του Ιράν στην Κίνα. Από την άλλη, οι εισαγωγές του αφορούσαν βιομηχανικά μηχανήματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αυτοκίνητα και μεταλλεύματα.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 2022 οι ιρανικές εξαγωγές στα ΗΑΕ έφτασαν τα 6 δισεκ. δολάρια και οι εισαγωγές τα 18 δισεκ. δολάρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ανέφερε ότι τα ΗΑΕ πουλούν στο Ιράν χρυσό, κινητά τηλέφωνα και αραβόσιτο και σε αντάλλαγμα εισάγουν υδρογονάνθρακες.

Τουρκία

Οι τουρκικές εισαγωγές από το Ιράν ξεπέρασαν τα 6 δισεκ. δολάρια το 2022, ενώ οι εξαγωγές έφτασαν τα 5,8 δισεκ. την ίδια χρονιά, με βάση στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ρωσία

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι εισαγωγές ιρανικών προϊόντων έφτασαν τα 690 εκατ. δολάρια το 2022 και οι εξαγωγές ρωσικών προϊόντων στο Ιράν σχεδόν το 1,5 δισεκ. δολάρια.

Η Ρωσία πουλάει δημητριακά, χρυσό και ξυλεία στο Ιράν, σε αντάλλαγμα για αγροτικά προϊόντα.

Ιράκ

Οι εξαγωγές προς το Ιράκ ανέρχονταν σε 7,35 δισεκ. δολάρια το 2022 και οι εισαγωγές ιρακινών προϊόντων έφτασαν τα 456 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Γερμανία

Οι εξαγωγές του Βερολίνου στο Ιράν ανήλθαν στο ποσό των 870,5 εκατ. ευρώ (1 δισεκ. δολάρια) μεταξύ Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τη Destatis, την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές προϊόντων από το Ιράν έφτασαν τα 217 εκατ. ευρώ.

Ινδία

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας, οι εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν έπεσαν από τα 17,03 δισεκ. δολάρια το 2018-19 στα 1,68 δισεκ. το 2024-25.

Η Ινδία εξάγει στο Ιράν ρύζι μπασμάτι, ζάχαρη, φρέσκα φρούτα και φαρμακευτικά προϊόντα και εισάγει φιστίκια, πατάτες, ακτινίδια και χουρμάδες.

Ταϊλάνδη

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ταϊλάνδης και Ιράν ανήλθαν στα 199,8 εκατ. δολάρια το 2022. Οι εξαγωγές της Ταϊλάνδης (ύψους 156 εκατ. δολαρίων) αφορούν κυρίως καουτσούκ, ανταλλακτικά μοτοσικλετών, κονσερβαρισμένα φρούτα, ρύζι, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λαχανικά. Η χώρα εισάγει από το Ιράν μεταλλεύματα, θαλασσινά, φρέσκα και τυποποιημένα, καύσιμα, λαχανικά και χημικά προϊόντα έναντι 43,8 εκατ. δολαρίων.

Σρι Λάνκα

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Σρι Λάνκα, οι εξαγωγές του νησιού στο Ιράν έφτασαν τα 68 εκατ. δολάρια το 2024, από 43 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Επισήμως, οι εισαγωγές είναι μηδενικές αφότου τέθηκαν οι αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο.

Ιαπωνία

Σύμφωνα με τον Ιαπωνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου, οι εξαγωγές στο Ιράν αυξήθηκαν κατά 38% το 2024, φτάνοντας τα 89 εκατ. δολάρια ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,4%, πέφτοντας στα 29 εκατ. δολάρια. Οι εξαγωγές αφορούσαν φαρμακευτικά προϊόντα, αυτοκίνητα και ηλεκτρικές συσκευές. Οι εισαγωγές, υφάσματα, τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά.

Φιλιππίνες

Το 2024 οι εξαγωγές εμπορευμάτων στο Ιράν έφτασαν τα 66 εκατ. δολάρια, από 38 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Οι εισαγωγές ιρανικών προϊόντων ανήλθαν μόλις στα 190.000δολάρια, σύμφωνα με το ινστιτούτο στατιστικής της χώρας.

