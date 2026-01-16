Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

«Η κλιματική αλλαγή θα αλλάξει τη γεωγραφία των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», προειδοποιεί ο καθηγητής Ντάνιελ Σκοτ. «Το μόνο ερώτημα είναι πόσο».

Καθώς οι χειμώνες γίνονται ολοένα και πιο ήπιοι, το μέλλον των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων τίθεται πλέον ανοιχτά υπό αμφισβήτηση.

Για αθλήτριες όπως η Βελγίδα Μάγια Κλουτένς, που προετοιμάζεται για τους Αγώνες του Μιλάνου και της Κορτίνα, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση αλλά καθημερινή εμπειρία.

Στα βουνά γύρω από τη Γκρενόμπλ, όπου μεγάλωσε, το χιόνι λιγοστεύει, οι χειμώνες συντομεύουν και το τοπίο αλλάζει αισθητά μέσα σε μόλις μία δεκαετία.

Η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα.

Σύμφωνα με μελέτες που χρησιμοποιεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο αριθμός των ορεινών περιοχών που μπορούν να φιλοξενήσουν αξιόπιστα Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αναμένεται να μειωθεί δραστικά τις επόμενες δεκαετίες.

Μέχρι τη δεκαετία του 2050, λιγότερες από τις μισές σημερινές τοποθεσίες θα πληρούν τις απαιτούμενες κλιματικές προϋποθέσεις, ενώ προς το τέλος του αιώνα ο αριθμός τους μπορεί να περιοριστεί ακόμη περισσότερο.

Η Γκρενόμπλ δεν είναι η μόνη πρώην διοργανώτρια που θεωρείται πλέον «κλιματικά αναξιόπιστη» για το μέλλον. Σαμονί, Γκάρμις-Παρτενκίρχεν και Σότσι επίσης αποκλείονται, ενώ το Βανκούβερ, η λίμνη Τάχο, το Σαράγεβο και το Όσλο χαρακτηρίζονται «κλιματικά επισφαλή».

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, που διεξάγονται αργότερα στη σεζόν, όταν οι θερμοκρασίες είναι ακόμη υψηλότερες.

Η λύση που εξετάζεται είναι η μετατόπιση των Αγώνων νωρίτερα στον χειμώνα, καθώς και η εναλλαγή τους μεταξύ περιορισμένου αριθμού «κλιματικά ασφαλών» προορισμών.

Μέχρι στιγμής, η τεχνητή χιόνωση λειτουργεί ως προσωρινό «σωσίβιο». Από τη Λίμνη Πλάσιντ το 1980 έως το Πεκίνο το 2022 και τώρα το Μιλάνο–Κορτίνα, η εξάρτηση από το τεχνητό χιόνι αυξάνεται. Ωστόσο, το κόστος είναι μεγάλο: απαιτείται τεράστια κατανάλωση νερού και ενέργειας, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει την ίδια την κλιματική κρίση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

Η ΔΟΕ αναγνωρίζει πλέον ότι το μοντέλο των Αγώνων πρέπει να αλλάξει. Περισσότερη χρήση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, λιγότερες νέες κατασκευές και αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελούν μέρος της νέας στρατηγικής.

Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η επιβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και η προστασία των ίδιων των χειμερινών σπορ σε έναν κόσμο που θερμαίνεται ολοένα και πιο γρήγορα.

