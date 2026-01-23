ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική Δίωξη για Υποβάθμιση Περιβάλλοντος σε 6 Συλληφθέντες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 09:43
Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43

Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος

Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
Newsroom
Παρασκευή, 23/01/2026 - 09:21

Διορισμός νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Viohalco ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε χθες, 22 Ιανουαρίου 2026, συνεπεία της απώλειας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαου Στασινόπουλου, και της παραίτησης του κ. Ευάγγελου Μουστάκα από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως νέου Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το διορισμό του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως νέου Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης της Εταιρείας.

Όλες οι αποφάσεις έχουν άμεση ισχύ.

