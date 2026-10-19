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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών € 500 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΜΤΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών € 500 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΜΤΝ
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 14:50
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Σε συνέχεια της από 14 Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι έδωσε εντολή στις BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca ως παγκόσμιους συντονιστές και συν-διαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, για τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές.

Οι συναντήσεις ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 για την ενδεχόμενη προσφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό S, πρώτης τάξης (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, ομολογιών σταθερού επιτοκίου, με ονομαστική αξία €500 εκατομμυρίων και διάρκεια 7 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει υποκείμενη στις συνθήκες της αγοράς.

Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody's Ratings. Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, ενώ οι Ομολογίες θα προσφερθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.

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