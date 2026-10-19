ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών € 500 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΜΤΝ

Οι συναντήσεις ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 για την ενδεχόμενη προσφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό S, πρώτης τάξης (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, ομολογιών σταθερού επιτοκίου, με ονομαστική αξία €500 εκατομμυρίων και διάρκεια 7 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει υποκείμενη στις συνθήκες της αγοράς.
Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody's Ratings. Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, ενώ οι Ομολογίες θα προσφερθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.