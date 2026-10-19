Enaon EDA: Διεκδικεί WACC 8,7% για την περίοδο 2027-2030 – Τα κίνητρα για νέες συνδέσεις

Στο 8,7% επιδιώκει να καθοριστεί η απόδοση κεφαλαίου για τη νέα ρυθμιστική περίοδο 2027-2030 η Enaon EDA, υποβάλλοντας στη ΡΑΑΕΥ την πρότασή της για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου, με συνολικό απαιτούμενο έσοδο 1,04 δισ. ευρώ στην τετραετία

Ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει αύξηση του αριθμού των πελατών και της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ενώ περιλαμβάνει έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης για όλους τους μη βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και κίνητρο 1.000 ευρώ για νέες συνδέσεις σε περιοχές με χαμηλή διείσδυση του φυσικού αερίου. Η εισήγηση της Enaon EDA, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 6 Νοεμβρίου, προβλέπει ότι το απαιτούμενο έσοδο θα αυξηθεί από 248,49 εκατ. ευρώ το 2027 σε 256,81 εκατ. ευρώ το 2028 και 265,75 εκατ. ευρώ το 2029, φτάνοντας τα 269,07 εκατ. ευρώ το 2030. Για το σύνολο της περιόδου, η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) υπολογίζεται σε 392,43 εκατ. ευρώ, οι αποσβέσεις παγίων σε 232 εκατ. ευρώ και οι λειτουργικές δαπάνες σε 232,08 εκατ. ευρώ. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται επίσης λοιπά έσοδα 6,3 εκατ. ευρώ και ανακτήσιμες διαφορές 189,91 εκατ. ευρώ. Η πρόταση για το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 8,7%, που αποτελεί βασική παράμετρο για τον καθορισμό των τιμολογίων διανομής, συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση ανεξάρτητου συμβούλου. Αντίστοιχα, η προτεινόμενη πλήρης απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης βασίζεται σε ανάλυση κόστους-οφέλους που υποβλήθηκε στη ΡΑΑΕΥ και η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, δείχνει ότι το μέτρο δεν θα επιφέρει αύξηση στη μέση χρέωση χρήσης του δικτύου διανομής.

Η εταιρεία προβλέπει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου αλλά και του αριθμού των πελατών της κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Έτσι ο συνολικός αριθμός των τελικών πελατών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 750.854 το 2027 σε 809.377 το 2028, 866.512 το 2029 και 919.936 το 2030. Η συντριπτική πλειονότητα αφορά οικιακούς και εμπορικούς πελάτες, οι οποίοι προβλέπεται να αυξηθούν από 750.352 σε 919.399 στο ίδιο διάστημα. Οι βιομηχανικοί πελάτες αναμένεται να φτάσουν τους 502 το 2030, από 469 το 2027, ενώ οι πελάτες CNG προβλέπεται να αυξηθούν από 33 σε 36.

Εξάλλου η συνολική ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί από 16,39 εκατ. MWh το 2027 σε 17,74 εκατ. MWh το 2028, 18,60 εκατ. MWh το 2029 και 19,31 εκατ. MWh το 2030. Η κατανάλωση των οικιακών και εμπορικών πελατών προβλέπεται να αυξηθεί από 7,71 εκατ. MWh το 2027 σε 9,79 εκατ. MWh το 2030, με το συνολικό μέγεθος της περιόδου να ανέρχεται σε 35,14 εκατ. MWh. Αντίστοιχα, η βιομηχανική κατανάλωση εκτιμάται σε 8,35 εκατ. MWh το 2027, 8,93 εκατ. MWh το 2028, 9,10 εκατ. MWh το 2029 και 9,19 εκατ. MWh το 2030, με συνολικό όγκο 35,56 εκατ. MWh. Για το CNG, η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί από 329.583 MWh το 2027 σε 339.538 MWh το 2030, φτάνοντας συνολικά τις 1.338.061 MWh στην τετραετία.

Σε ότι αφορά την απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης αυτή σύμφωνα με την εταιρεία αυξάνεται, από 89,1 εκατ. ευρώ το 2027 σε 94,75 εκατ. ευρώ το 2028, 101,47 εκατ. ευρώ το 2029 και 107,11 εκατ. ευρώ το 2030. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται, από 56,6 εκατ. ευρώ το 2027 σε 57,65 εκατ. ευρώ το 2028, 58,47 εκατ. ευρώ το 2029 και 59,36 εκατ. ευρώ το 2030.

Σημαντικό μέρος του ρυθμιστικού σχεδιασμού αποτελούν οι ανακτήσιμες διαφορές. Στους υπολογισμούς των τιμολογίων για την περίοδο 2027-2030, οι συνολικές ανακτήσιμες διαφορές προβλέπονται σε 45,94 εκατ. ευρώ το 2027, 46,95 εκατ. ευρώ το 2028, 47,98 εκατ. ευρώ το 2029 και 49,04 εκατ. ευρώ το 2030, με το άθροισμα της τετραετίας να φτάνει τα 189,91 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στα νέα τιμολόγια περιλαμβάνεται ειδική περιουσιακή βάση ύψους 20 εκατ. ευρώ για το 2027. Η πρόβλεψη συνδέεται με κίνητρο για την ανάπτυξη νέων συνδέσεων, μέσω της αναγνώρισης ποσού 1.000 ευρώ ανά νέα σύνδεση ως συνεισφοράς στο κόστος κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης. Το μέτρο προτείνεται να εφαρμόζεται αποκλειστικά σε δήμους όπου ο δείκτης διείσδυσης φυσικού αερίου δεν υπερβαίνει το 25%, με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Η χορήγηση του κινήτρου θα γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας, έως την εξάντληση του εγκεκριμένου ετήσιου ποσού, με στόχο τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την πρόσβαση των επιλέξιμων πελατών χωρίς διακρίσεις.