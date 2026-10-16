Αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ζητά ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών επισημαίνει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, λόγω ότι λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και του συνεχώς αυστηροποιημένου θεσμικού πλαισίου.

Οι προτάσεις του ΣΜΕ για την αναθεώρηση του Κανονισμού περιλαμβάνουν 6 άξονες:

Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα σημερινά δεδομένα και η ένταξη νέων τεχνολογιών.

Ενδυνάμωση του ρόλου της Επιθεώρησης Μεταλλείων

Ενίσχυση των μέτρων που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού

Έμφαση στην εκπαίδευση

Επίλυση ζητημάτων που τις υπεργολαβίες

«Οι προσπάθειες της Ένωσης να βελτιώσει την αυτονομία της σε κρίσιμες και στρατηγικές ορυκτές πρώτες ύλες στη μία ευκαιρία για την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου της χώρας μας. Η ανάπτυξη αυτή, προϋποθέτει ένα σύγχρονο τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει, τόσο την αξιοποίηση της καινοτομίας, όσο και την απόλυτη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος», σημειώνει ο ΣΜΕ και προσθέτει: «Στόχος δεν αποκτήσει έναν Κανονισμό, ο οποίος να είναι περιεκτικός, να μην επιδεικνύεται παρερμηνεία, να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις υπόλοιπες διατάξεις που καθορίζουν τη λειτουργία του κλάδου μας, να περιλαμβάνει όλες τις πρόνοιες για την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και - βεβαίως - να εφαρμόζεται».