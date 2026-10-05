Από τη Ρυθμιστική Αρχή δημοσιεύτηκε ο οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 31η Αυγούστου 2026

Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 31η Αυγούστου 2026, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 (β) του άρθρου 132Ζ και παρ. 1 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011.