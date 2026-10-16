ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Investment Grade για το πρόγραμμα ΕΜΤΝ από S&P και Moody’s

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε συνέχεια της σύστασης του Προγράμματος EMTN, ανακοινώνει ότι οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και S&P απέδωσαν διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) στο πρόγραμμα EMTN της εταιρείας καθώς και στις μελλοντικές εκδόσεις ομολόγων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού.

Ειδικότερα, η S&P απέδωσε αξιολόγηση BBB- στο πρόγραμμα EMTN, ενώ η Moody's απέδωσε αξιολόγηση(P)Baa3/(P)P-3.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο οίκοι έχουν ήδη αποδώσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, με BBB-/Stable Outlook από τη S&P και Baa3/Stable Outlook από τη Moody's, αναγνωρίζοντας, μεταξύ άλλων, τη σταθερότητα των ταμειακών ροών, τη σημαντική ρευστότητα σε επίπεδο Ομίλου και μητρικής εταιρείας, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού της μοντέλου ως ενός από τους κορυφαίους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Το Πρόγραμμα EMTN αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα πρόσβασης στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, μέσω της οποίας η εταιρεία δύναται να προχωρά με ταχύτητα και ευελιξία σε μελλοντικές εκδόσεις ομολόγων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η απόδοση διαβάθμισης Investment Grade από τη Moody's και τη S&P στο πρόγραμμα EMTN και στις εκδόσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτού αποτελεί μία ακόμη ανεξάρτητη επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ποιότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.