«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»: Μπήκε στην πρίζα ο εθνικός υπερυπολογιστής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Τεχνίτη Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», στο Λαύριο, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας μιας νέας. υποδομής υψηλής υπολογιστικής ισχύος για την Ελλάδα. «Σήμερα τον βάζουμε στην πρίζα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα περνά από την ψηφιοποίηση του κράτους στην ανάπτυξη υποδομών που μπορεί να φέρει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Το ταξίδι αυτό της Ελλάδος από την καθυστέρηση στην πρωτοπορία στην τεχνολογία και ειδικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης πράγματι ήταν και παραμένει εξαιρετικά συναρπαστικό», σημειώθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά στην πορεία από τη δημιουργία του gov.gr το 2019 έως τη σημερινή επένδυση σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές.

Όπως εξήγησε, η αρχική επιδίωξη ήταν να διευκολυνθεί η επικοινωνία των πολιτών με το κράτος μέσω μιας ψηφιακής πύλης. Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο, δημιούργησε την ανάγκη για το επόμενο βήμα: την απόκτηση υποδομών που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, αλλά και να αναπτύξει τις δικές της εφαρμογές.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική κυριαρχία, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη εγχώριας υπολογιστικής ισχύος περιορίζει την εξάρτηση από τους εξωτερικούς παρόχους. Όπως ανέφερε, εάν μια χώρα δεν επενδύει στις δικές της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, παραμένει εκτεθειμένη στο ενδεχόμενο περιορισμού της πρόσβασής της σε υπολογιστικούς πόρους, με συνέπειες για τη λειτουργία του κράτους και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ως παράδειγμα των δυνατοτήτων που ανοίγονται, ανέφερε την εξέλιξη του gov.gr, ώστε οι πολίτες να μην μπορούν να συνομιλούν με την ψηφιακή πύλη, να υποβάλλουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητές θα μπορούν να αξιοποιήσουν την υπολογιστική ισχύ του «Δαίδαλου» για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την υλοποίηση σύνθετων ερευνητικών έργων.

Ο κ. Ο Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει νέα τεχνολογικά άλματα, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας δεν βρίσκεται στον ανταγωνισμό με τους μεγάλους διεθνείς ομίλους για την ανάπτυξη των πλέον προηγούμενων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κυρίως στη δημιουργία εφαρμογών με πρακτική χρησιμότητα και οικονομική. αντίκρισμα.

«Το παιχνίδι για την Ελλάδα θα παιχτεί κυρίως στις εφαρμογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι startups και επιχειρήσεις θα αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν την υποδομή. Κάλεσε, παράλληλα, ερευνητές και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρουσιάζονται, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πανεπιστήμια που παράγουν αποφοίτους υψηλού επιπέδου στις επιστήμες και την τεχνολογία.

Αναφερόμενος στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, έκανε ειδική μνεία στην πολιτική προστασία, όπου εργαλεία εργαλεία ήδη για την ταχύτερη αναγνώριση πιθανών εστιών πυρκαγιάς, ενώ υπάρχουν προοπτικές και για την ανάπτυξη μοντέλων προβλέψεων της εξέλιξης μιας φωτιάς. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές προδιαγραφές της τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι οι χώρες που θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές της και θα ελέγξουν τους κινδύνους που θα είναι εκείνες που θα πρωταγωνιστήσουν στα επόμενα χρόνια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στη σημασία της μακροπρόθεσμης επένδυσης σε τεχνολογικές υποδομές, τονίζοντας ότι η αξία του «Δαίδαλου» θα κριθεί από τον βαθμό στον οποίο θα αξιοποιηθεί από την ερευνητική κοινότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δ. Παπαστεργίου: Η Ελλάδα αποκτά δική της υποδομή τεχνητής νοημοσύνης

Στη στρατηγική σημασία του «Δαίδαλου» για την τεχνολογική αυτονομία της χώρας αναφέρθηκε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα γίνεται, όπως ανέφερε, η 14η χώρα παγκοσμίως που διαθέτει αντίστοιχη υποδομή.

«Σήμερα, σε όλα τα παραπάνω οφείλουμε να προσθέσουμε κάτι πολύ σημαντικό: να έχουμε δικές τους υποδομές τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνει ο υπουργός, αναφερόμενος στην ανάγκη οι χώρες να διαθέτουν, πέρα ​​από ενεργειακές, αμυντικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και δικούς τους. υπολογιστικούς πόρους για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε, ο «Δαίδαλος» δεν αποτελεί απλώς έναν ισχυρό υπολογιστή, αλλά μια εθνική υποδομή που ενισχύει την κυριαρχία της Ελλάδας στα δεδομένα και στην υπολογιστική ισχύ. Στόχος είναι η χώρα να μην περιορίζεται στην κατανάλωση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν μπορεί να παράγει τις δικές της εφαρμογές, αξιοποιώντας το ελληνικό ταλέντο και τα δεδομένα που βρίσκονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι μετά τη σημερινή ενεργοποίηση θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες δοκιμές και τεχνικές ρυθμίσεις, ώστε τον Δέμβριο να διατεθούν οι πρώτες υπηρεσίες. Ο Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ευκαιρία που θα συμβάλουν στην ελληνική διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας με τη Μάλτα, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη υποδομών υπερυπολογιστών και άλλων μεγάλων τεχνολογικών εγκαταστάσεων μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Ο Παπαστεργίου συνέδεσε τον «Δαίδαλο» με την ιστορία του χώρου εγκατάστασής του, όπου παλαιότερα παραγόταν ηλεκτρική ενέργεια, σημειώνοντας ότι η νέα υποδομή αξιοποιεί πλέον τον ηλεκτρισμό, τα δεδομένα και το ελληνικό ταλέντο για την ανάπτυξη τεχνητή νοημοσύνης. Η αρχιτεκτονική σύλληψη του έργου παραπέμπει σε αρχαιοελληνική τριήρη, συμβολίζοντας τη μετάβαση από τη βιομηχανική εποχή στη νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνσης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δερμεντζόπουλος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του «Δαίδαλου»

Ο «Δαίδαλος» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 petaflops, καταλαμβάνοντας την 31η θέση παγκοσμίως στη λίστα TOP500 και την 23η θέση στην κατάταξη Green500, η ​​οποία αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση των υπερυπολογιστών, σύμφωνα με τις κατατάξεις του Ιουνίου 2026. ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα που έχει καταγραφεί έως σήμερα στην Ελλάδα.

Βασίζεται σε αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise (HPE) και επιταχυντές NVIDIA GH200, συνδυάζοντας κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) και μονάδες επιτάχυνσης γραφικών (GPU). Για την ψυχή του εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής ισχύος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία άμεσης υγρής ψύξης, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμότητας και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η υποδομή διαθέτει αποθηκευτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων NVMe χωρητικότητας 1 petabyte, καθώς και αποθηκευτικό χώρο συνολικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητας 10 petabyte. Οι χρήστες της καλύπτουν εφαρμογές επιστημονικής έρευνας, επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων και ανάπτυξης και εκπαίδευσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατές εφαρμογές από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα.

Ο υπερυπολογιστής έχει εγκατασταθεί στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η λειτουργία του εντάσσεται στην ευρωπαϊκή προσπάθεια ανάπτυξης υποδομών υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.