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Τ. Χατζηβασιλείου: Ζητάμε από την Κομισιόν μέτρα για την ενεργειακή κρίση
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 15:17
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«Χάρη στη συνετή δημοσιονομική διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορέσαμε και δώσαμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή κρίση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Για να μπορέσουμε, όμως, να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να καταλάβουμε και στην Ευρώπη ότι χρειάζεται ευελιξία», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η ενεργειακή κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, μετά από την επιστολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς το πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία η Ελλάδα ζητά συλλογική. ευρωπαϊκή αναπαράσταση.

Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένες προτάσεις και ρεαλισμό, θέτοντας παράλληλα στη συζήτηση και στο ζήτημα επανεξέτασης των εργαλείων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες υψηλού ενεργειακού κόστους.

«Ζητάμε να υπάρξει στα συμπεράσματα της Συνόδου σαφής πρόβλεψη που θα αναγνωρίσει το πρόβλημα της ενέργειας και θα καλεί την Κομισιόν να επιστρέψει με συγκεκριμένες και μετρήσιμες προτάσεις για το ενεργειακό κόστος», επεσήμανε ο υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως ο χειμώνας προμηνύεται δύσκολος, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο να παραμένει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που εξασφάλισε αποκλειστικά στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει επενδύσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε έργα ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι πόροι θα μπορούν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στα δίκτυα ή και την αποθήκευση ενέργειας, οι μεσοπρόθεσμες υπηρεσίες που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και θα καταστήσουν τη χώρα περισσότερο ανθεκτική.

Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Ελλάδα απορρίπτει οριζόντιες περικοπές σε κρίσιμες ευρωπαϊκές πολιτικές. «Για μας, χρειάζονται ισχυρή στήριξη η αγροτική, η αλιευτική και η πολιτική συνοχή», τόνισε. Όπως επεσήμανε, η πρόταση της ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία προσπαθεί να βρει έναν ενδιάμεσο δρόμο ανάμεσα στα δύο «στρατόπεδα», προβλέπει μειώσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι η κοινή άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η πολιτική προστασία, γεγονός που γεννά εύλογο ερώτημα πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις με λιγότερους πόρους.

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