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C Solar Steel - ΕΜΠ: Κοινή ερευνητική εργασία για την αντοχή των φωτοβολταϊκών βάσεων στο 11ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 12:39
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Στο επίκεντρο της έρευνας η συμβολή των φωτοβολταϊκών πάνελ στη δυσκαμψία και την αντοχή των μεταλλικών συστημάτων στήριξης έναντι φορτίων ανέμου.

Η C Solar Steel συμμετείχε ως Αργυρός Χορηγός στο 11ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας κοινή ερευνητική εργασία με το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Η εργασία, με τίτλο «Πειραματική διερεύνηση της συμβολής των φωτοβολταϊκών πάνελ στη δυσκαμψία και την αντοχή λεπτότοιχων τεγίδων στήριξης έναντι δράσεων ανέμου», εξετάζει ένα ουσιαστικό τεχνικό ζήτημα: τον βαθμό στον οποίο τα ίδια τα φωτοβολταϊκά πάνελ συμβάλλουν στη συνολική δυσκαμψία και τη φέρουσα ικανότητα των μεταλλικών συστημάτων στήριξης. Πρόκειται για ένα ζήτημα με ουσιαστική πρακτική σημασία, καθώς τα πειραματικά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στον σχεδιασμό ασφαλέστερων, αποδοτικότερων και οικονομικότερων κατασκευών.

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Η παρουσίαση συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον του επιστημονικού κοινού, προκαλώντας ουσιαστική συζήτηση και πλήθος ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες.

Για την C Solar Steel, η συνεργασία με το ΕΜΠ αποτελεί έμπρακτη έκφραση της διαρκούς επένδυσής της στην τεχνική τεκμηρίωση, την έρευνα και την εξέλιξη των προϊόντων της. Η αξιοποίηση μετρήσιμων, πειραματικά τεκμηριωμένων δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών, με στόχο τη βέλτιστη σχέση ασφάλειας, αντοχής και κόστους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η C Solar Steel είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εταιρική της δραστηριότητα στο κεντρικό αμφιθέατρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς και να υποδεχθεί στο περίπτερό της πλήθος μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών. Οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν αφορμή για ουσιαστική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες τεχνικές απαιτήσεις των φωτοβολταϊκών έργων.

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Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία και την επιστημονική προσέγγιση, η C Solar Steel συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη αξιόπιστων και τεχνικά άρτιων λύσεων, συμβάλλοντας στην εξέλιξη των υποδομών που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση.

Η εταιρεία ευχαριστεί θερμά την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του ΕΜΠ και όλους τους επαγγελματίες του κλάδου που επισκέφθηκαν το περίπτερό της και συμμετείχαν στον επιστημονικό διάλογο.

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