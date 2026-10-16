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Κ. Κυρανάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος κάνει την Ελλάδα αναγκαία σε συμμάχους

Κ. Κυρανάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος κάνει την Ελλάδα αναγκαία σε συμμάχους
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 14:20
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Ο Κάθε Διάδρομος «κάνει την Ελλάδα αναγκαία σε συμμάχους», τόνισε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στο ACTION 24, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργο εθνικής σημασίας, το οποίο ξεπερνά τα πρόσωπα και κυβερνήσεις.

Όπως εξηγήθηκε, μέσω της Ελλάδας που διοχετεύεται αμερικανικό φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, μέχρι και την Ουκρανία, αντικαθιστώντας τις ροές από τη Ρωσία και ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.

«Είναι εθνικής σημασίας έργο το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να σταματήσει», επισήμανε, προσθέτοντας: «Επελέγη η Ελλάδα για να είναι πύλη του Κάθετου Διαδρόμου. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις».

Ο κ. Ο Κυρανάκης συνέδεσε την ενεργειακή ανεξαρτησία με τις επενδύσεις στην παραγωγή, στα δίκτυα και στην αποθήκευση ενέργειας, αναδεικνύοντας τη σημασία τους για το κόστος που επωμίζονται πολίτες και επιχειρήσεις. «Αυτό θα κάνει πιο φθηνή την ενέργεια για νοικοκυριά και βιομηχανίες», ανέφερε, εξηγώντας ότι η δυνατότητα επιτρέπει την κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας όταν αυτή χρειάζεται.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη. «Διαπραγματευόμαστε, παλεύουμε για να πετύχουμε», δήλωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβαση της διαπραγμάτευσης και υπογραμμίζοντας την αξιοπιστία του Κυριάκου Μητσοτάκη να διεκδικήσει αποτελέσματα για λογαριασμό της χώρας.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ακρίβεια και τις δυσκολίες των νοικοκυριών, ο κ. Ο Κυρανάκης αναγνώρισε ότι «προφανώς υπάρχει κόσμος ο οποίος εκεί έξω δυσκολεύεται», τονίζοντας ότι «η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά που περιγράψατε είναι η αύξηση μισθών και εισοδημάτων». «Ακρίβεια, ναι, υπάρχει. Ό,τι μέτρο μπορούμε να πάρουμε για να ανακουφίσουμε, θα το κάνουμε», πρόσθεσε, τονίζοντας την ανάγκη να συνδυάζονται οι αναπτυξιακές επενδύσεις με τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητοι οικονομικά. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν ποια πολιτική δύναμη έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να αυξήσει τους μισθούς και εισοδήματα, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει επιτύχει η Νέα Δημοκρατία.

Τέλος ο κ. Ο Κυρανάκης έδωσε έμφαση στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων, αναφερόμενος ειδικότερα στους κλάδους της ενέργειας, της ναυτιλίας και της πληροφορικής. «Όσο κατευθύνουμε τα νέα παιδιά λοιπόν σε επαγγέλματα που σήμερα πληρώνουν καλά, ώστε να ζήσουν καλύτερα από την προηγούμενη γενιά», ανέφερε.

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