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Ηράκλειο: Επίσκεψη του Στ. Παπασταύρου στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου

Ηράκλειο: Επίσκεψη του Στ. Παπασταύρου στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 15:46
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Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, που πριν από λίγο παρέστη στην τελευταία υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Διεθνών Αερολιμένων Ηρακλείου Κρήτης και του ΟΦΥΠΕΚΑ με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του νησιού.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο διευθυντής σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Νίκος Αναστασίου και η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ Μαρία Παπαδοπούλου.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αμέσως μετά την τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, ο κ. Ο Παπασταύρου επισκέφθηκε τους χώρους του τέρμιναλ και σε δηλώσεις του εξέφρασε τη χαρά του γι' αυτή τη συνεργασία, η οποία, όπως είπε, θα επιτρέπει στον ξένο επισκέπτη να γνωρίσει, από την πρώτη στιγμή που πατάει το πόδι του στην Κρήτη, τη σημασία που δίνεται στην αειφόρο ανάπτυξη.

«Όπως ξέρετε, πριν από λίγες εβδομάδες υπεγράφη το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό με τον Υπουργό Τουρισμού την κ. Κεφαλογιάννη, όπου επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάτι που για την Κρήτη έχει μεγάλη σημασία» δήλωσε ο κ. Παπασταύρου και επισήμανε ότι αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στον ταξιδιώτη να καταλάβει αμέσως το πόσο σημαντική είναι η βιοποικιλότητα στην Κρήτη, δεν ενημερώνεται να ευαισθητοποιηθεί και έτσι δεν μπορεί να σέβεται το περιβάλλον που επισκέπτεται.

«Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα αποτελέσει έναυσμα για όλο το νησί, για να εξοικειωθούν όλοι οι πολίτες με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον που διαθέτει» συμπλήρωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ Μαρία Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στο φυσικό κεφάλαιο του νησιού και την ανάδειξή του.

«Είναι μία μοναδική ευκαιρία που δίνεται, με τη συνεργασία μίας σύγχρονης υποδομής όπως αυτή του αεροδρομίου, να αναδειχθεί και το φυσικό κεφάλαιο της Κρήτης και όχι μόνο αυτό. Κομμάτι της συνεργασίας μας, αφορά τόσο την εκπαίδευση -όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους ερευνητικούς φορείς- που θα μπορούν να συνεισφέρουν και να έχουν ένα κομμάτι συνεργασίας πολύ ουσιαστικής, μέσα από αυτό το μνημόνιο και φυσικά η καινοτομία που είναι η απαρχή και η δυνατότητα που μπορεί να δώσει νέες νέες και στους νέους ανθρώπους της περιοχής, για να αναδειχθεί» είπε χαρακτηριστικά η κ. Παπαδοπούλου.

Στις δηλώσεις του, ο διευθυντής σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ο Νίκος Αναστασίου, εξέφρασε τη χαρά του για αυτή τη συνεργασία, συμπληρώνοντας: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα παράδειγμα που ευελπιστούμε να ακολουθήσουν κι άλλα αεροδρόμια και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό για όλους».

Νωρίτερα, ο κ. Ο Παπασταύρου είχε συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, με τον οποίο, μεταξύ άλλων, συζήτησαν για πρωτοβουλίες της Εκκλησίας που συνδέονται και με την προστασία του περιβάλλοντος.

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγώ προσωπικά, στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα δίπλα στο έργο της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία προσφέρει διαχρονικά ό,τι μπορεί περισσότερο στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση είναι αρωγός στο πολύτιμο έργο της» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Παπασταύρου, ενώ από την πλευρά του αρχιεπίσκοπου Κρήτης, αφού εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του υπουργού, επανέλαβε πόσο κομβικής σημασίας είναι η συνεργασία, ακόμη και για περιβαλλοντικά ζητήματα για τα οποία, όπως τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, η Εκκλησία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το απόγευμα που παρατείνεται στα επίσημα εγκαίνια της πλήρως ανανεωμένης και εκσυγχρονισμένης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ). Πρόκειται για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη συνδρομή της χώρας, στο πλαίσιο του πρόγραμμα NextGenerationEU.

Η παρέμβαση εντάχθηκε στο εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και ειδικότερα στον Άξονα 1.4, ο οποίος αφορά την αειφόρο χρήση των πόρων, την ενίσχυση της αντοχής απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 15:51
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