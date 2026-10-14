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Συμμετοχή και Βράβευση του εμβληματικού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας GREGY στο Διεθνές Συμπόσιο του Circular Gaia
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 10:14
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Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και την προοπτική ανάδειξης της χώρας μας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, ανέδειξε ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY, στο Διεθνές Συμπόσιο που διοργάνωσε το Circular Gaia σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την Κυκλική Οικονομία, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και το Κλίμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Δημόσιο Δίκαιο EPLO, την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στη συζήτηση της Συνεδρίου με θέμα «Κυκλική Οικονομία, ΑΠΕ, Ενεργειακή Μετάβαση και Ανθρακική Ουδετερότητα», στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας κα Iva Petrova και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EnEarth κ. Νικόλαος Ρήγας. Την συζήτηση συντόνισε ο Πρέσβης του Οργανισμού EPLO στην Βουλγαρία κ. Γιώργος Κρεμλής.

ΤΣτο τέλος της πρώτης ημέρας του Διεθνές Συμποσίου ο κος Καρύδας παρέλαβε το βραβείο Excellence Award για το έργο GREGY από την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Στελλίνα Σιαράπη.

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε την σημασία του GREGY για την θωράκιση της Ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας, την ενεργειακή διαφοροποίηση και προστατεύοντας την αγορά της ενέργειας, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας, και η οποία δεν θα επηρεάζεται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από τη παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου ούτε από γεωπολιτικές αναταράξεις.

Το έργο GREGY, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3,000 MW καθαρής ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας το θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για την χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο, το GREGY δημιουργεί τον Κάθετο Διάδρομο Νότου – Βορρά, διασυνδέοντας την Βόρεια Αφρική, μέσω της Αιγύπτου, με την Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, αποτελώντας τη νότια πύλη εισόδου πράσινης ενέργειας από τη Μεσόγειο προς τη Βόρεια Ευρώπη.

Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ Καρύδας, είναι όχι απλώς ένα Εθνικό έργο, αλλά ουσιαστικάένα Ευρωπαϊκό έργο, με τον θετικό του αντίκτυπο να ξεπερνά τα Ελληνικά σύνορα, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και μεταφέροντας καθαρή ενέργεια, συνεχούς ροής σε ανταγωνιστικές τιμές. Σύμφωνα με μελέτη μεγάλου διεθνούς οίκου, το GREGY δημιουργεί καθαρό κοινωνικο-οικονομικό όφελος στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας ύψους άνω των 30 δισ. ευρώ στην 25ετία σωρευτικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την Ελληνική βιομηχανία, όπως αύξηση εξαγωγών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το GREGY θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της Ελλάδας και θα την καταστήσει σημαντικό επενδυτικό προορισμό για την δημιουργία μεγάλης κλίμακας ενεργοβόρων επενδύσεων όπως Data Centers με Τεχνητή Νοημοσύνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει και σε αύξηση της παραγωγικότητας της Ευρώπης και την ενοποίηση των ενεργειακών αγορών δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, προς όφελος όλων των καταναλωτών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, θα μεταφέρει αποκλειστικά καθαρή ενέργεια που θα παράγεται από 8,5 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιεί ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο, η οποία διαθέτει τεράστιες αδιάθετες και επίπεδες εκτάσεις με υψηλό αιολικό και ηλιακό δυναμικό. Το έργο GREGY, αποτελεί ένα έργο πνοής για τη χώρα μας, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεω-στρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.

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