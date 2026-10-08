Αρτοποιεία: Το ενεργειακό κόστος έφερε 1.500 λουκέτα- «Κρατάμε τις τιμές όσο αντέχουμε»

Σε έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες πίεσης για τα ελληνικά αρτοποιεία εξελίσσεται ξανά το ενεργειακό κόστος, με τον κλάδο να μετρά 1.500 λουκέτα την τελευταία τριετία και τους επαγγελματίες να προειδοποιούν ότι τα περιθώρια απορρόφησης των νέων επιβαρύνσεων στενεύουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, από τα περίπου 15.000 αρτοποιεία που λειτουργούσαν στη χώρα έχουν απομείνει περί τα 12.000. Μόνο την τελευταία τριετία έκλεισαν 1.500 επιχειρήσεις, εκ των οποίων περίπου 300 λόγω έλλειψης διαδοχής, ενώ τα υπόλοιπα 1.200 λουκέτα αποδίδονται από τους εκπροσώπους του κλάδου στις διαδοχικές κρίσεις και στη συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται και πάλι η ενέργεια. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου έχει αυξηθεί κατά 35%-40%, με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να έχει κινηθεί από περίπου 0,21 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Σεπτέμβριο του 2025 στα 0,264-0,29 ευρώ σήμερα. Για ένα αρτοποιείο με κατανάλωση περίπου 10.000 κιλοβατωρών τον μήνα, οι εκπρόσωποι του κλάδου υπολογίζουν την πρόσθετη επιβάρυνση σε 1.000-1.200 ευρώ μηνιαίως. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και στα υπόλοιπα ενεργειακά κόστη. Στο φυσικό αέριο οι αρτοποιοί κάνουν λόγο για κόστος 11-12 λεπτών, έναντι περίπου 4 λεπτών πέρυσι, ενώ στο πετρέλαιο η τιμή έχει πλησιάσει τα 2 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,70 ευρώ τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, οι πρώτες ύλες εμφανίζονται αυξημένες κατά 10%-15%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος παραγωγής ενός ενεργοβόρου κλάδου, όπου φούρνοι, ψυγεία και ο υπόλοιπος εξοπλισμός λειτουργούν επί πολλές ώρες καθημερινά.

Η Ομοσπονδία έχει ήδη απευθυνθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας μέτρα στήριξης και επιδότηση του ενεργειακού κόστους, καθώς οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση στις επιχειρήσεις.

Παρά τις επιβαρύνσεις, οι αρτοποιοί υποστηρίζουν ότι προσπαθούν να κρατήσουν σταθερή την τιμή του ψωμιού. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, η τελευταία γενικευμένη αναπροσαρμογή έγινε το 2022, μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έκτοτε οι επιχειρήσεις επιχειρούν να απορροφήσουν τις νέες αυξήσεις του κόστους. Τα άλευρα, μάλιστα, δεν αποτελούν σήμερα, σύμφωνα με τους ίδιους, τη βασική πηγή πίεσης. Το βάρος έχει μεταφερθεί κυρίως στην ενέργεια αλλά και σε άλλα λειτουργικά κόστη, μεταξύ των οποίων οι επιβαρύνσεις που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβαση και τις υπηρεσίες παρόχων.

«Δίνουμε μάχη να μην ανεβάσουμε την τιμή», ήταν το μήνυμα των αρτοποιών, οι οποίοι απέφυγαν να προβλέψουν πότε ή εάν θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Όπως επισήμαναν, κάθε επιχείρηση έχει διαφορετική διάρθρωση κόστους και οποιαδήποτε απόφαση για τις τιμές λαμβάνεται σε ατομικό επίπεδο.

Η πίεση μεταφράζεται ήδη και σε περισσότερες ώρες προσωπικής εργασίας για τους ιδιοκτήτες. Όπως ανέφεραν, επαγγελματίες που εργάζονταν οκτώ ή εννέα ώρες ημερησίως φτάνουν πλέον τις 12 ώρες, ενώ παράλληλα αρκετές επιχειρήσεις καταφεύγουν σε ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση συσσωρευμένων υποχρεώσεων.

Πρόσθετο πρόβλημα αποτελεί η περιορισμένη πρόσβαση των μικρών αρτοποιείων στη χρηματοδότηση, με τους εκπροσώπους του κλάδου να επισημαίνουν ότι οι περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιούνται με ίδια κεφάλαια. Σήμερα στον κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου 12.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περί τους 60.000 εργαζόμενους. Με το ενεργειακό κόστος να ανεβαίνει εκ νέου, οι αρτοποιοί ζητούν παρέμβαση πριν οι νέες επιβαρύνσεις περάσουν είτε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είτε, τελικά, στις τιμές.