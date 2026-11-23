Σοβαρές επιφυλάξεις για το πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και τρία χρόνια μετά την περίοδο στην οποία αφορά, διατυπώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), επισημαίνοντας ότι οι ασυνήθιστα υψηλές τιμές του Συντελεστή Κανονικοποίησης δημιουργούν σημαντικές και μη προβλέψιμες οικονομικές επιβαρύνσεις στην αγορά.

Το ζήτημα αναδεικνύεται σε επιστολή του Συνδέσμου προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, ειδικότερα ως προς τις διαδικασίες Διορθωτικής και Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η προτεινόμενη αλλαγή στη μεθοδολογία αποσκοπεί στον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταλογίζονται αρχικά στους προμηθευτές και εκείνων που προκύπτουν κατά την Οριστική Εκκαθάριση.

Ωστόσο, ο ΕΣΠΕΝ υπογραμμίζει ότι παραμένει άλυτο ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της διαδικασίας: οι υψηλές τιμές του Συντελεστή Κανονικοποίησης, οι οποίες οδηγούν σε πρόσθετες χρεώσεις πέραν εκείνων που προκύπτουν από τους εγκεκριμένους συντελεστές απωλειών του δικτύου. Πρακτικά, οι προμηθευτές καλούνται να διαχειριστούν το ενδεχόμενο να τους καταλογιστούν εκ των υστέρων μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας από εκείνες που είχαν αρχικά υπολογιστεί, χωρίς να γνωρίζουν εγκαίρως το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς, βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η Οριστική Εκκαθάριση θα πραγματοποιείται πλέον τρία χρόνια μετά το τέλος της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς.

Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές ενδέχεται να πληροφορούνται με μεγάλη καθυστέρηση το πραγματικό ύψος των πρόσθετων επιβαρύνσεων που τους αναλογούν. Ο ΕΣΠΕΝ αναγνωρίζει ότι η νέα μεθοδολογία του ΔΕΔΔΗΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρεί όμως αναγκαίο να αξιοποιηθούν περισσότερο τα πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης που είναι πλέον διαθέσιμα, χάρη στην επέκταση των μηνιαίων καταμετρήσεων και στη σταδιακή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής, ήδη κατά τη Διορθωτική Εκκαθάριση, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στην Οριστική Εκκαθάριση.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να προκύπτει νωρίτερα μια πρώτη εκτίμηση του Συντελεστή Κανονικοποίησης και των πρόσθετων ποσοτήτων που ενδέχεται να καταλογιστούν στους προμηθευτές. Παράλληλα, ζητά να επανεξεταστεί και η μεθοδολογία της Αρχικής Εκκαθάρισης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης, ακόμη και με τη χρήση μηχανικής μάθησης, ώστε οι εκτιμήσεις κατανάλωσης να προσεγγίζουν περισσότερο τα πραγματικά δεδομένα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περίοδο δοκιμαστικής εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει παρουσιάσει συγκριτικά αποτελέσματα για διάστημα περίπου έξι εβδομάδων, από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 17 Μαρτίου 2025, ωστόσο ο Σύνδεσμος ζητά η αξιολόγηση να επεκταθεί τουλάχιστον σε ένα έτος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εποχικές διακυμάνσεις της κατανάλωσης και οι μεταβολές στα μερίδια των προμηθευτών. Επιπλέον, θεωρεί αναγκαίο να αποτυπωθούν όχι μόνο οι ποσοστιαίες αλλά και οι πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης μεθοδολογίας, σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ. Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει ο ΕΣΠΕΝ περιλαμβάνεται και η δυνατότητα πρόσθετου κύκλου Διορθωτικής Εκκαθάρισης, ενδεικτικά στους έξι μήνες, ώστε να υπολογίζεται νωρίτερα ο Συντελεστής Κανονικοποίησης.

Εναλλακτικά, προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ να γνωστοποιεί επικαιροποιημένες ποσότητες στους προμηθευτές, ακόμη και χωρίς άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, προκειμένου να έχουν έγκαιρη εικόνα των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν στην Οριστική Εκκαθάριση. Ο Σύνδεσμος ζητά επίσης μεγαλύτερη αξιοποίηση πραγματικών μετρήσεων αντί εκτιμήσεων, ταχύτερη διείσδυση των έξυπνων μετρητών και εξέταση της εποχικής διαφοροποίησης των συντελεστών απωλειών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η ανάγκη να περιοριστεί η αβεβαιότητα που δημιουργούν οι εκ των υστέρων διορθώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι αποκλίσεις μεταξύ αρχικών και τελικών ποσοτήτων μπορούν να μετατραπούν σε σημαντικό οικονομικό βάρος για τις εταιρείες προμήθειας.