Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) δημοσίευσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις του κλάδου, με την πρώτη καταγραφή να ξεκινά τον Ιανουάριο του 2027 και να αφορά περιστατικά που σημειώθηκαν εντός του 2026.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κώδικα Κυβερνοασφάλειας για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των ψηφιακών συστημάτων και στον περιορισμό των κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας. Στο νέο πλαίσιο καλούνται να συμμετάσχουν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής, παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, οργανωμένες αγορές, διαχειριστές αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες πληροφορικής, επικοινωνιών και κυβερνοασφάλειας.

Η υποβολή των στοιχείων θα είναι σε αυτή τη φάση εθελοντική, ενώ η ACER διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε επιχειρήσεις που έχουν προσδιοριστεί προσωρινά ως υποψήφιες για ένταξη στις κατηγορίες υψηλής ή κρίσιμης σημασίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο επίσημος χαρακτηρισμός τους. Η καταγραφή θα βασίζεται αρχικά σε τρεις συγκεκριμένους δείκτες. Ο πρώτος αφορά τον ετήσιο αριθμό των κυβερνοαπειλών που έχουν εντοπιστεί από τις επιχειρήσεις, ο δεύτερος τις κυβερνοεπιθέσεις που προκάλεσαν σημαντικές λειτουργικές επιπτώσεις και ο τρίτος τις ευπάθειες ασφαλείας τύπου zero-day, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από επιτιθέμενους ενώ παρέμεναν χωρίς διαθέσιμη ή εφαρμοσμένη διόρθωση. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ACER δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση πιθανών κινδύνων, αλλά επιδιώκει να συγκεντρώσει και στοιχεία για πραγματικά περιστατικά που επηρέασαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κυβερνοαπειλές μπορεί να αφορούν κακόβουλο λογισμικό, απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, επιθέσεις σε συστήματα επικοινωνιών και άλλες μορφές ψηφιακής παραβίασης. Ωστόσο, δεν συνεπάγεται κάθε εντοπισμένη απειλή και διακοπή της ηλεκτροδότησης ή διαταραχή στη λειτουργία των δικτύων. Αυτό που επιδιώκεται είναι να διαμορφωθεί μια συγκρίσιμη βάση δεδομένων, ώστε να αξιολογείται η εξέλιξη των κινδύνων και η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διασυνοριακές επιπτώσεις, καθώς τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά συστήματα είναι διασυνδεδεμένα και μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση σε κρίσιμες υποδομές μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους πέρα από τα όρια μιας χώρας.

Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων θα ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου, καλύπτοντας το σύνολο του 2026. Από το 2030 η διαδικασία προβλέπεται να επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια, με τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν στοιχεία για την προηγούμενη τριετία. Η συλλογή θα πραγματοποιείται μέσω της ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας ACER Data Collection (ACDC), η οποία φιλοξενείται στο πληροφοριακό σύστημα AEGIS της ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που θα προστατεύει τις ευαίσθητες πληροφορίες των επιχειρήσεων, πριν αξιοποιηθούν στις τριετείς εκθέσεις παρακολούθησης της ACER. Στόχος είναι να εντοπίζονται τάσεις, να αξιολογείται η ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος απέναντι στις ψηφιακές απειλές και να διαμορφώνεται μια πιο σαφής εικόνα για τα σημεία στα οποία απαιτείται ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Η διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιοποίηση των δικτύων, η αυξανόμενη διασύνδεση των ενεργειακών υποδομών και η μεγαλύτερη εξάρτηση από συστήματα πληροφορικής διευρύνουν τις απαιτήσεις προστασίας του ηλεκτρικού τομέα.