Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης ως προς τις διαδικασίες Διορθωτικής και Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ), η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ: ΓρΔ/212879/24.09.2026 – αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-423609/24.09.2026) για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τόσο ως προς τη διαδικασία Διορθωτικής Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης όσο και ως προς ορισμένες σημειακές βελτιώσεις στο πλαίσιο της Οριστικής Εκκαθάρισης.

Η ανάγκη για την εν λόγω τροποποίηση προέκυψε καθώς, κατά την Οριστική Εκκαθάριση του Α΄ εξαμήνου του 2022 προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ποσοτήτων ενέργειας που καταλογίστηκαν στους Προμηθευτές στην Αγορά Εξισορρόπησης και εκείνων που προέκυψαν στο πλαίσιο της Διορθωτικής Εκκαθάρισης της ίδιας περιόδου. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση των ex-ante ποσοστών εκπροσώπησης που χρησιμοποιούνται κατά τη Διορθωτική Εκκαθάριση. Ως εκ τούτου, η Αρχή ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, μέχρι και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

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