Για μια ακόμη Κυριακή, χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα κυβερνητικής επιτυχίας, παραθέτοντας δημοσιονομικά μεγέθη και οικονομικούς δείκτες που, κατά την άποψή του, δικαιώνουν την πολιτική της κυβέρνησής του.

Μόνο που αυτή η εικόνα έχει ελάχιστη σχέση με όσα βιώνει καθημερινά η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Γιατί όσο το Μέγαρο Μαξίμου πανηγυρίζει για πλεονάσματα, επενδύσεις και περιορισμό της φοροδιαφυγής, η κοινωνία εξακολουθεί να μετρά τις αντοχές της απέναντι στην ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης.

Ο πρωθυπουργός επικαλείται το πρωτογενές πλεόνασμα των 7,78 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, την αύξηση των επενδυτικών δαπανών και τη μείωση του κενού ΦΠΑ κάτω από το 10%. Παραλείπει, ωστόσο, να απαντήσει στο ουσιαστικό ερώτημα: Ποιο είναι το αντίκρισμα αυτών των επιδόσεων στην καθημερινότητα των ανθρώπων που καλούνται να ζήσουν με εισοδήματα τα οποία εξανεμίζονται πολύ πριν από το τέλος του μήνα;

Τα τελευταία στοιχεία του e-ΕΦΚΑ αποτυπώνουν μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που περιγράφει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο μέσος καθαρός μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται μόλις στα 1.073,58 ευρώ. Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση περιορίζεται στα 484,84 ευρώ, ενώ ακόμη και στην πλήρη απασχόληση δεν ξεπερνά τα 1.214,06 ευρώ. Αυτά είναι τα πραγματικά εισοδήματα με τα οποία εκατομμύρια εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν το κόστος ζωής. Με άλλα λόγια, η δήθεν επιτυχημένη οικονομική πολιτική δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αξιοπρεπείς αποδοχές και ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου ζωής.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα των νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, από το σύνολο των νέων προσλήψεων, το 46,6% αφορούσε είτε μερική είτε εκ περιτροπής απασχόληση. Σχεδόν μία στις δύο προσλήψεις, επομένως, δεν εξασφάλιζε πλήρη εργασιακή απασχόληση, αλλά μερική με μισθό κάτω από 500 ευρώ. Αυτή είναι μια πλευρά της αγοράς εργασίας που δύσκολα χωράει στους πανηγυρικούς απολογισμούς της κυβέρνησης.

Και βέβαια, υπάρχει η ακρίβεια. Τον Οκτώβριο ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε στο 5,7%, με τη στέγαση να καταγράφει αύξηση 15,1% και τις μεταφορές 13,8%. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Eurostat, για το 26,4% του πληθυσμού στην Ελλάδα, οι δαπάνες στέγασης απορροφούσαν τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν μόλις 7,7%.

Αυτά είναι τα μεγέθη που θα έπρεπε να απασχολούν πρωτίστως την κυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι αν το Δημόσιο συγκεντρώνει περισσότερα έσοδα ή αν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Είναι το γεγονός ότι η οικονομική δραστηριότητα και η δημοσιονομική σταθερότητα δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και των νοικοκυριών.

Ακόμη και η μείωση του κενού ΦΠΑ, που ασφαλώς αποτελεί θετική εξέλιξη, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας συνολικής κοινωνικής και οικονομικής αποτίμησης. Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν αποτελεί από μόνος του απόδειξη ότι οι πολίτες ευημερούν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει να αξιολογεί την κυβερνητική πορεία μέσα από αριθμούς που αποτυπώνουν κυρίως τη δημοσιονομική επίδοση. Όμως η οικονομία δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί του κράτους. Είναι και το περιεχόμενο του πορτοφολιού κάθε εργαζομένου, η δυνατότητα μιας οικογένειας να πληρώσει το ενοίκιο, να καλύψει τους λογαριασμούς και να εξασφαλίσει τα αναγκαία για το τραπέζι της.

Και αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και στην κοινωνική πραγματικότητα είναι που καθιστά προβληματική την εικόνα επιτυχίας που επιχειρεί να οικοδομήσει ο πρωθυπουργός. Το 2027 οι πολίτες θα αξιολογήσουν την κυβερνητική πορεία με βάση την εμπειρία της καθημερινότητάς τους. Τα δισεκατομμύρια των πλεονασμάτων μπορεί να γεμίζουν τις κυριακάτικες αναρτήσεις. Δεν γεμίζουν, όμως, από μόνα τους το καλάθι του νοικοκυριού ούτε εξασφαλίζουν ότι ο μισθός θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα.