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Ενεργειακό κόστος: Τι περιμένει η βιομηχανία από τον Μητσοτάκη- Οι προσδοκίες ενόψει της ΓΣ του ΣΕΒ
Άννα Διανά
Δευτέρα, 05/10/2026 - 08:03
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Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αύριο Τρίτη στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της βιομηχανίας, η οποία περιμένει από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μια σαφή δέσμευση για νέα μέτρα περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Οι πιέσεις έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, ενώ στο τραπέζι της κυβέρνησης εξετάζονται διαφορετικά εργαλεία στήριξης χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει οριστικοποιηθεί το ύψος ή η μορφή των παρεμβάσεων. Πληροφορίες και διαρροές των τελευταίων ημερών κάνουν λόγο για ένα πακέτο της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και η βιομηχανία αναμένει πλέον τη δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αποτελεί το πιθανότερο βήμα για να δοθεί ένα σαφέστερο στίγμα ως προς το εύρος της κυβερνητικής παρέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση το αίτημα στήριξης έχει μεγαλύτερη βαρύτητα με δεδομένη τη νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού και κυρίως των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στην ενέργεια, όπου οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 25,4%, έναντι 18,8% στην Ευρωζώνη. Η εξέλιξη αυτή δεν επιβαρύνει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά μεταφέρεται άμεσα στο λειτουργικό και παραγωγικό κόστος των επιχειρήσεων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Οι πιέσεις για μέτρα ξεκίνησαν στην παρούσα φάση με την κοινή επιστολή 16 βιομηχανικών συνδέσμων, κυρίως της περιφέρειας, και συνεχίστηκαν με τη συνάντηση που είχε την περασμένη Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ηγεσία του ΣΕΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ημερών, στο ΥΠΕΝ εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework) και METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework).

Πρόκειται, ωστόσο, για λύσεις που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν αυτόματα. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται χρόνος μέχρι να εφαρμοστούν.

Παράλληλα, τα συγκεκριμένα εργαλεία συνδέουν τις ενισχύσεις με επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, όπως έργα ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης ή παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Και εδώ εντοπίζεται μία από τις δυσκολίες: μεγάλες βιομηχανίες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις, σε αντίθεση με μικρότερες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν άμεσα την αύξηση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτουν περιορισμένη ρευστότητα.

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία δεν προσέρχεται στη συζήτηση με απολύτως ενιαία γραμμή. Οι 16 βιομηχανικοί σύνδεσμοι επέλεξαν την κοινή παρέμβαση προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσα μέτρα για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο ΣΕΒ δεν συνυπέγραψε την επιστολή και ακολουθεί ξεχωριστή θεσμική διαδρομή στις επαφές του με την κυβέρνηση. Η συνάντηση της 1ης Οκτωβρίου στο ΥΠΕΝ έδειξε ότι οι συζητήσεις έχουν περάσει πλέον σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το τελικό σχήμα.

Για τον λόγο αυτό, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι επιχειρήσεις περιμένουν πλέον από τον ίδιο τον πρωθυπουργό μια συγκεκριμένη δέσμευση για τη στήριξη της βιομηχανίας και, κυρίως, ένα σαφές περίγραμμα για το ύψος και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων. Στον επιχειρηματικό κόσμο εκτιμάται ότι εάν δεν υπάρξει δημόσια δέσμευση στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, η αβεβαιότητα γύρω από το πακέτο στήριξης θα παραταθεί, την ώρα που το ενεργειακό κόστος επανέρχεται με ένταση στην κορυφή της ατζέντας.

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