Δημόσια διαβούλευση JAO – Κανόνες κατανομής για τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την αξιολόγηση των σχολίων των συμμετεχόντων, οι κανόνες δημοπρασίας και τα ειδικά παραρτήματα θα υποβληθούν από τον ΑΔΜΗΕ προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ.

Ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας των δημοπρασιών μακροπρόθεσμης δυναμικότητας στα σύνορα των ζωνών προσφορών Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας (GR–MK), ο οργανισμός JAO ξεκίνησε, για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ, δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα ακόλουθα έγγραφα:

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την αξιολόγηση των σχολίων των συμμετεχόντων, οι κανόνες δημοπρασίας και τα ειδικά παραρτήματα θα υποβληθούν από τον ΑΔΜΗΕ προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ.

Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο έως τις 15.10.2026 και ώρα 17:00 CET, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .