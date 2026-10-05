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Δημόσια διαβούλευση JAO – Κανόνες κατανομής για τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Δημόσια διαβούλευση JAO – Κανόνες κατανομής για τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 15:42
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Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την αξιολόγηση των σχολίων των συμμετεχόντων, οι κανόνες δημοπρασίας και τα ειδικά παραρτήματα θα υποβληθούν από τον ΑΔΜΗΕ προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ.

Ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας των δημοπρασιών μακροπρόθεσμης δυναμικότητας στα σύνορα των ζωνών προσφορών Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας (GR–MK), ο οργανισμός JAO ξεκίνησε, για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ, δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Εναρμονισμένοι Κανόνες Κατανομής για εφαρμογή στα σύνορα GR-MK και το Ειδικό Παράρτημα για τα σύνορα των ζωνών προσφορών Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας
  1. Κανόνες για τη Ρητή Ημερήσια Κατανομή Δυναμικότητας στα σύνορα ζωνών προσφορών που εξυπηρετούνται από το JAO για εφαρμογή στα σύνορα GR-MK και το Ειδικό Παράρτημα για τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την αξιολόγηση των σχολίων των συμμετεχόντων, οι κανόνες δημοπρασίας και τα ειδικά παραρτήματα θα υποβληθούν από τον ΑΔΜΗΕ προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ.

Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο έως τις 15.10.2026 και ώρα 17:00 CET, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

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