Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 (εφεξής ο «Κανονισμός») σχετικά με το τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,:

«[…], όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας καταρτίζουν από κοινού πρόταση κοινών διατάξεων για τον συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας, για να εφαρμοστεί από τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας και τους ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας. Η πρόταση τηρεί τις μεθοδολογίες για τον συντονισμό της ανάλυσης επιχειρησιακής ασφάλειας που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 και συμπληρώνει, όπου απαιτείται, τις μεθοδολογίες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.[…]»

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 (3) (β) του Κανονισμού:

« 3. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες και οι τυχόν τροποποιήσεις τους υπόκεινται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών της συγκεκριμένης περιφέρειας, επί της οποίας κράτος μέλος δύναται να γνωμοδοτεί προς την οικεία ρυθμιστική αρχή: […]

β) κοινές διατάξεις για κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας για τη διαχείριση της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 76·

Με την υπ’ αριθμ. 34/2020 Απόφαση ACER, εγκρίθηκε η «Μεθοδολογία για τον συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας» της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε-56/2024 Απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ.

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της SEE CCR (Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας) για την δεύτερη τροποποίηση της ανωτέρω μεθοδολογίας, η οποία υποβλήθηκε στην Αρχή από τον ΑΔΜΗΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-412850/12.03.2026 έγγραφο.

Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο άρθρο 37 όπου μεταβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεθοδολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του ως άνω κειμένου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Πέμπτη 7 Μαίου 2026.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

