Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
Πέμπτη, 16/04/2026 - 15:45

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 (εφεξής ο «Κανονισμός») σχετικά με το τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,:

«[…], όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας καταρτίζουν από κοινού πρόταση κοινών διατάξεων για τον συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας, για να εφαρμοστεί από τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας και τους ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας. Η πρόταση τηρεί τις μεθοδολογίες για τον συντονισμό της ανάλυσης επιχειρησιακής ασφάλειας που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 και συμπληρώνει, όπου απαιτείται, τις μεθοδολογίες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.[…]»

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 (3) (β) του Κανονισμού:

« 3. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες και οι τυχόν τροποποιήσεις τους υπόκεινται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών της συγκεκριμένης περιφέρειας, επί της οποίας κράτος μέλος δύναται να γνωμοδοτεί προς την οικεία ρυθμιστική αρχή: […]

β) κοινές διατάξεις για κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας για τη διαχείριση της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 76·

Με την υπ’ αριθμ. 34/2020 Απόφαση ACER, εγκρίθηκε η «Μεθοδολογία για τον συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας» της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε-56/2024 Απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ.

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της SEE CCR (Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας) για την δεύτερη τροποποίηση της ανωτέρω μεθοδολογίας, η οποία υποβλήθηκε στην Αρχή από τον ΑΔΜΗΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-412850/12.03.2026 έγγραφο.

Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο άρθρο 37 όπου μεταβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεθοδολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του ως άνω κειμένου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Πέμπτη 7 Μαίου 2026.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

