Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια

Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί νέα μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της κινητικότητας των καταναλωτών και τη ΡΑΑΕΥ να προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη φάση της αγοράς, μέσα από την αναμόρφωση του Κώδικα Προμήθειας και την εισαγωγή των υβριδικών τιμολογίων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν προωθεί ένα πακέτο δευτερογενούς νομοθεσίας που «κουμπώνει» στην Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια (2019/944), με στόχο να άρει τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν την κινητικότητα των καταναλωτών στη λιανική αγορά. Κεντρικός άξονας των αλλαγών είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή, με την πρόβλεψη ότι έως το τέλος του 2026 η μετάβαση θα μπορεί να ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες, έναντι σημαντικά μεγαλύτερων χρονικών διαστημάτων που ισχύουν σήμερα σε αρκετά κράτη-μέλη. Η παρέμβαση αυτή δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά στοχεύει ευθέως στη λειτουργία του ανταγωνισμού. Με τη μείωση του χρόνου αλλαγής, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν άμεσα στις διακυμάνσεις των τιμών και να μετακινούνται σε πιο συμφέρουσες προσφορές, χωρίς καθυστερήσεις που λειτουργούν αποτρεπτικά. Παράλληλα, ενισχύεται η πίεση προς τους προμηθευτές να διαμορφώνουν πιο ανταγωνιστικά και πιο ευέλικτα προϊόντα.

Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες επιχειρούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην αγορά, με σαφέστερη πληροφόρηση για τα τιμολόγια και τους όρους των συμβάσεων, αλλά και με περιορισμό πρακτικών που δυσχεραίνουν τη σύγκριση των προσφορών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου η επιλογή προμηθευτή θα γίνεται πιο εύκολα και με πραγματικούς όρους αγοράς.

Την ώρα που η ΕΕ προωθεί τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή σε 24 ώρες, στην ελληνική αγορά παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα η υιοθέτηση του χρωματικού κώδικα για τα υβριδικά τιμολόγια.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από μακρά διαβούλευση με τους προμηθευτές φαίνεται ότι προσανατολίζεται στο γαλάζιο χρώμα για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων τιμολογίων. Και τούτο αυτό γιατί η αντίδραση από τις εταιρείες προμήθειες στην αρχική εισήγηση της ΡΑΑΕΥ το υβριδικό τιμολόγιο να έχει κόκκινη σήμανση ήταν μεγάλη. Οι προμηθευτές είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους ως προς το χρώμα θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα «επιθετικό» χρώμα που μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους καταναλωτές. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των υβριδικών τιμολογίων αναμένεται το επόμενο διάστημα να εκδοθούν κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την έκδοση σχετικής απόφασης από τη ΡΑΑΕΥ.

Πέραν αυτού πάντως, η ΡΑΑΕΥ προχωρεί και στην συνολική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η έκδοση μιας ενιαίας απόφασης στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ρυθμίσεων που έχουν γίνει από την έναρξη εφαρμογής του υφιστάμενου Κώδικα Προμήθειας το 2013.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας σαφής και λειτουργικός οδηγός για την αγορά, τόσο για τους προμηθευτές, όσο και για τους καταναλωτές. Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας αποτελεί η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις σημερινές συνθήκες της αγοράς αλλά και το να καταστούν πιο κατανοητές οι χρεώσεις για τους καταναλωτές.

Φαίνεται ότι η ΡΑΑΕΥ θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του βασικού κορμού της απόφασης, διατηρώντας τη δυνατότητα προσαρμογών όταν αποσαφηνιστούν οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.