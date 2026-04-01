Protergia Dynamic One Home: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο της Protergia

Η Protergia , η ενέργεια της Metlen , φέρνει ένα μοντέλο κατανάλωσης με το Dynamic One Home , το δυναμικό (πορτοκαλί) τιμολόγιο ρεύματος, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά διαχειρίζονται το ενεργειακό κόστος.

Το νέο τιμολόγιο Dynamic One Home δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε οικιακούς πελάτες, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, να αξιοποιούν τις διακυμάνσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελός τους. Η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας τη ζήτηση και την προσφορά στη χονδρεμπορική αγορά, επιτρέποντας στους καταναλωτές να επωφελούνται από τις χαμηλές τιμές των ωρών μειωμένης ζήτησης.

Με ένα σταθερό μηνιαίο πάγιο 9,9€, οι πελάτες έχουν καθημερινά πλήρη εικόνα των ωριαίων τιμών της επόμενης ημέρας, μέσω του Protergia App και του protergia.gr. Έτσι, μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών σε χρονικά διαστήματα με χαμηλότερο κόστος, πετυχαίνοντας ουσιαστική εξοικονόμηση.

Το βασικό πλεονέκτημα του Dynamic One Home είναι ότι μεταφέρει τον έλεγχο στον ίδιο τον καταναλωτή. Μέσα από τα εργαλεία παρακολούθησης και προγραμματισμού που προσφέρει η Protergia, κάθε νοικοκυριό μπορεί να διαμορφώσει ενεργά το τελικό του κόστος.

Παράδειγμα στην πράξη

Ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί καθημερινά ενεργοβόρες συσκευές, όπως θερμοσίφωνα, στεγνωτήριο, κλιματισμό, πλυντήριο ρούχων ή πλυντήριο πιάτων, μπορεί να μεταφέρει τη λειτουργία τους από ώρες αιχμής σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, σύμφωνα με τις ωριαίες τιμές που δημοσιεύονται καθημερινά στο Protergia App και στο protergia.gr.

Για παράδειγμα, αν μια συσκευή καταναλώνει περίπου 3–4 kWh ανά χρήση, η μετατόπιση της λειτουργίας της σε ώρες χαμηλής τιμής μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή μείωση του ημερήσιου κόστους. Σε βάθος μήνα, η εξοικονόμηση γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική, ειδικά σε περιόδους με έντονες διακυμάνσεις τιμών. Με απλά λόγια, ο καταναλωτής μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματός του χωρίς να περιορίσει την κατανάλωσή του, αλλά μεταφέροντάς τη χρονικά.