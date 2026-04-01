Protergia Dynamic One Home: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο της Protergia

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 14:50
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Protergia Dynamic One Home: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο της Protergia
Τετάρτη, 01/04/2026 - 14:07

Η Protergia, η ενέργεια της Metlen, φέρνει ένα μοντέλο κατανάλωσης με το Dynamic One Home, το δυναμικό (πορτοκαλί) τιμολόγιο ρεύματος, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά διαχειρίζονται το ενεργειακό κόστος.

Το νέο τιμολόγιο Dynamic One Home δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε οικιακούς πελάτες, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, να αξιοποιούν τις διακυμάνσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελός τους. Η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας τη ζήτηση και την προσφορά στη χονδρεμπορική αγορά, επιτρέποντας στους καταναλωτές να επωφελούνται από τις χαμηλές τιμές των ωρών μειωμένης ζήτησης.

Με ένα σταθερό μηνιαίο πάγιο 9,9€, οι πελάτες έχουν καθημερινά πλήρη εικόνα των ωριαίων τιμών της επόμενης ημέρας, μέσω του Protergia App και του protergia.gr. Έτσι, μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών σε χρονικά διαστήματα με χαμηλότερο κόστος, πετυχαίνοντας ουσιαστική εξοικονόμηση.

Το βασικό πλεονέκτημα του Dynamic One Home είναι ότι μεταφέρει τον έλεγχο στον ίδιο τον καταναλωτή. Μέσα από τα εργαλεία παρακολούθησης και προγραμματισμού που προσφέρει η Protergia, κάθε νοικοκυριό μπορεί να διαμορφώσει ενεργά το τελικό του κόστος.

Παράδειγμα στην πράξη

Ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί καθημερινά ενεργοβόρες συσκευές, όπως θερμοσίφωνα, στεγνωτήριο, κλιματισμό, πλυντήριο ρούχων ή πλυντήριο πιάτων, μπορεί να μεταφέρει τη λειτουργία τους από ώρες αιχμής σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, σύμφωνα με τις ωριαίες τιμές που δημοσιεύονται καθημερινά στο Protergia App και στο protergia.gr.

Για παράδειγμα, αν μια συσκευή καταναλώνει περίπου 3–4 kWh ανά χρήση, η μετατόπιση της λειτουργίας της σε ώρες χαμηλής τιμής μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή μείωση του ημερήσιου κόστους. Σε βάθος μήνα, η εξοικονόμηση γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική, ειδικά σε περιόδους με έντονες διακυμάνσεις τιμών. Με απλά λόγια, ο καταναλωτής μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματός του χωρίς να περιορίσει την κατανάλωσή του, αλλά μεταφέροντάς τη χρονικά.

ΔΕΗ: Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026. Συγκράτηση τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια
Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας 02 Απριλίου 2026
