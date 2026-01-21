ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης

Ειδικότερα,
- οι τροποποιήσεις της ενότητας 10 αφορούν στην τυπική ενσωμάτωση στον Κώδικα νέας κατηγορίας μετρητικών διατάξεων που αφορούν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
- οι τροποποιήσεις στις ενότητες 9 και 11 του Κώδικα αφορούν στην τυπική διατύπωση ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ως χρήστες του ΕΣΜΗΕ καταβάλλουν Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως επί των συνημμένων κειμένων.
Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.
Συνημμένα κείμενα: