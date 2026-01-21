ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ιδίως στις ενότητες 9, 10 και 11 που αφορούν στην ένταξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο Σύστημα Μεταφοράς.

Ειδικότερα,

οι τροποποιήσεις της ενότητας 10 αφορούν στην τυπική ενσωμάτωση στον Κώδικα νέας κατηγορίας μετρητικών διατάξεων που αφορούν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

οι τροποποιήσεις στις ενότητες 9 και 11 του Κώδικα αφορούν στην τυπική διατύπωση ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ως χρήστες του ΕΣΜΗΕ καταβάλλουν Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως επί των συνημμένων κειμένων.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Συνημμένα κείμενα: