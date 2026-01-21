Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος

Το ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τον αγροτικό κόσμο και τη βιομηχανία, αλλά διαπερνά πλέον οριζόντια το σύνολο της παραγωγικής βάσης, με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τον έντονο προβληματισμό και τη δυσαρέσκειά του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με αφορμή την παρουσίαση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για το 2026, επισημαίνοντας ότι από τον σχεδιασμό απουσιάζουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά για τη βιοτεχνία. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, «για ακόμη μία φορά, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να μην αποτελούν προτεραιότητα, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής και –κυρίως– το ενεργειακό κόστος, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ασφυκτικός παράγοντας για τη βιωσιμότητά τους».

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, τονίζει ότι, παρά τις αναφορές σε ανάπτυξη, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, δεν παρουσιάστηκε κανένα συγκεκριμένο μέτρο για τη μείωση του κόστους ενέργειας, τη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, ή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

«Οι βιοτεχνικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων σε ενέργεια και πρώτες ύλες, αυξημένων λειτουργικών εξόδων και περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, χωρίς να διαθέτουν τα εργαλεία που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις», σημειώνει ο κ. Δαμίγος.

Το ΒΕΑ υπογραμμίζει, ότι χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, φορολογικές ελαφρύνσεις με πραγματικό αντίκτυπο και πολιτικές που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ούτε βιώσιμη ούτε δίκαιη. Και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα τον σχεδιασμό της, να ενσωματώσει συγκεκριμένα μέτρα για την στήριξη της παραγωγής και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με τους θεσμικούς εκπροσώπους των μικρομεσαίων, προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις να αποκτήσουν πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι επισημάνσεις του ΒΕΑ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει συγκριτικά χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα. Όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις δέκα χώρες με τις φθηνότερες τιμές λιανικής ρεύματος στην Ευρώπη, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη και το διαθέσιμο εισόδημα, βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Η Ελλάδα, να θυμίσω- γιατί ξεχνάμε εύκολα γιατί συμβαίνει η μία κρίση μετά την άλλη- είναι η πρώτη χώρα σε στήριξη σύμφωνα με τα χρήματα που δόθηκαν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των πιέσεων λόγω του ακριβού ρεύματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη στήριξη που έχει δοθεί στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε το «φθηνότερο δυνατό ρεύμα» για αγρότες και κτηνοτρόφους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το ενεργειακό ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μονοθεματικά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πέραν των περίπου 400.000–500.000 αγροτών, υπάρχουν 9,5 εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επιχειρήσεις, από φούρνους και εστιατόρια έως βιοτεχνίες και βιομηχανίες, που επίσης επηρεάζονται άμεσα από το κόστος της ενέργειας. Αναφερόμενος ειδικά στη βιομηχανία και στους λοιπούς παραγωγικούς κλάδους που ζητούν φθηνότερο ρεύμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα αιτήματα των επιχειρήσεων, και ιδίως των μονάδων συνεχούς λειτουργίας, εξετάζονται με την ίδια σοβαρότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημείωσε, μπορεί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους με κινητοποιήσεις όπως οι αγρότες με τα τρακτέρ ωστόσο τα αιτήματά τους βρίσκονται στο τραπέζι και αναζητούνται οι καλύτερες δυνατές λύσεις.