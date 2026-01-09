ΑΔΜΗΕ: Στις ράγες το μεγάλο έργο υπερυψηλής τάσης 400 kV Νέα Σάντα- Φίλιπποι

Το έργο αφορά τη σύνδεση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Νέας Σάντας με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Φιλίππων, μέσω γραμμής συνολικού μήκους 140 χιλιομέτρων. Η νέα γραμμή θα είναι διπλού κυκλώματος, υπερβαρέως τύπου, και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς ισχύος στην περιοχή, αλλά και να υποστηρίζει τη μελλοντική ένταξη νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικής σημασίας, καθώς ενισχύει τη λειτουργική επάρκεια του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Ελλάδα, διευκολύνει την ενσωμάτωση ΑΠΕ και ενισχύει τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των 75 εκατ. ευρώ δεν λειτουργεί ως ανώτατο πλαφόν, καθώς ο Διαχειριστής αποδέχεται οικονομικές προσφορές με μέγιστη απόκλιση έως και 20%. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί κονδύλι απρόβλεπτων δαπανών ύψους 6,75 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 9% του συνολικού προϋπολογισμού και αντανακλά τη γεωγραφική, τεχνική και περιβαλλοντική πολυπλοκότητα του έργου. Το οικονομικό μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για μεγάλους κατασκευαστικούς και ενεργειακούς ομίλους, τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η εμφάνιση κοινοπρακτικών σχημάτων, δεδομένων των απαιτήσεων σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και της διάρκειας υλοποίησης. Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά και με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, γεγονός που αναμένεται να συμπιέσει τις τιμές και να εντείνει τον ανταγωνισμό. Η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος cosmoONE, ενώ τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Πέρα από το καθαρά οικονομικό σκέλος, το έργο φέρει και έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, τη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος και τη δυνατότητα απορρόφησης μεγαλύτερων ποσοτήτων «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, το επενδυτικό ύψος των 75 εκατ. ευρώ λειτουργεί ως μοχλός τόνωσης της εγχώριας αγοράς έργων υψηλής τάσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τεχνικά εξειδικευμένους κλάδους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο περιβαλλοντικό σκέλος, καθώς σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε μέτρα προστασίας, όπως η τοποθέτηση ειδικών σημαντήρων στους αγωγούς για την αποτροπή πρόσκρουσης πτηνών ιδίως σε περιοχές Ζωνών Ειδικής Προστασίας και η εφαρμογή αυστηρών φυτοϋγειονομικών κανόνων για την αποφυγή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών. Οι απαιτήσεις αυτές αυξάνουν το κόστος, αλλά ενισχύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης. Η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, επιβεβαιώνοντας την κλίμακα και την πολυπλοκότητά του. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 10η Φεβρουαρίου 2026.