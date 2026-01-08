ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Στα 411,1 εκατομμύρια ευρώ το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή για το 2025

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Στα 411,1 εκατομμύρια ευρώ το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή για το 2025
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 15:55

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Απόφασης Ρ.Α.Α.Ε.Υ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με Αριθμό Φύλλου 7211, η από τις 24 Ιουλίου 2025 απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με Αριθμό Ε-189/2025 , με την οποία αναπροσαρμόζονται οι Χρεώσεις Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος των έργων που υλοποιεί ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, με τις νέες μοναδιαίες τιμές να εφαρμόζονται την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης της προαναφερθείσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή για το 2025 εγκρίθηκε και ανέρχεται στα 411,1 εκατομμύρια ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με την Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3636936 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

