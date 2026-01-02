Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν

Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν
Θανάσης Κουκάκης
Παρασκευή, 02/01/2026 - 08:10

Oι κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις και οι προσδοκίες ιδίως γύρω από το LNG και τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου

Το 2026 είναι μια χρονιά στην οποία η ενεργειακή αγορά καλείται να τρέξει πιο γρήγορα από το πολιτικό και θεσμικό της πλαίσιο. Παρά τις διακηρύξεις περί «σταθεροποίησης» και «νέας κανονικότητας», η πραγματικότητα δείχνει ότι κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις μετατίθενται χρονικά, ενώ οι προσδοκίες –ιδίως γύρω από το LNG και τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου– ενσωματώνουν έναν βαθμό αισιοδοξίας που δεν ελέγχεται πλήρως από τους εγχώριους παίκτες.

Στο επίκεντρο της ήπιας αλλά διαρκούς κριτικής βρίσκεται η καθυστέρηση στη θεσμική «τακτοποίηση» βασικών εκκρεμοτήτων. Το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, οι κανόνες για την αποθήκευση, οι μηχανισμοί ευελιξίας και η συνολική αρχιτεκτονική της αγοράς προχωρούν πιο αργά από ό,τι απαιτεί η ταχύτητα με την οποία αλλάζει το ενεργειακό μείγμα. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που επενδύει, αλλά χωρίς πάντα καθαρό ορίζοντα, και ένα σύστημα που φορτώνεται με προσδοκίες τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει εκ των υστέρων.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική ρητορική γύρω από το LNG δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Η Ελλάδα πράγματι ενισχύει τον ρόλο της ως πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την Αλεξανδρούπολη, τη Ρεβυθούσα και τον Κάθετο Διάδρομο να αποτελούν κρίσιμα κομμάτια του παζλ. Ωστόσο, αυτό που συχνά υποβαθμίζεται είναι ότι οι επιμέρους παράμετροι της ζήτησης δεν βρίσκονται στον έλεγχο των εμπλεκομένων. Ο καιρός, η πορεία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι παγκόσμιες τιμές LNG, ακόμη και οι γεωπολιτικές ισορροπίες, μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα τα πιο καλοσχεδιασμένα σενάρια.

Το 2026 οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να εμφανίσουν μια ήπια αποκλιμάκωση, αλλά η μεταβλητότητα παραμένει, καθώς το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε κρίσιμες ώρες από το φυσικό αέριο. Στο αέριο, η ευρωπαϊκή στρατηγική απεξάρτησης από τη Ρωσία μπαίνει πιο έντονα στην εξίσωση, με τους traders να προεξοφλούν το τέλος των ρωσικών ροών και να «τιμολογούν» την αβεβαιότητα.

Στη λιανική ρεύματος, η συγκέντρωση γύρω από λίγους ισχυρούς πόλους συνεχίζεται, με τους καθετοποιημένους παίκτες να αποκτούν πλεονέκτημα κλίμακας και τους καταναλωτές να στρέφονται σταθερά σε συμβόλαια σταθερής τιμής. Η μετάβαση αυτή, αν και λογική, κρύβει τον κίνδυνο να περιοριστεί ο πραγματικός ανταγωνισμός αν δεν συνοδευτεί από ουσιαστική εποπτεία και διαφάνεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το μέτωπο των δικτύων. Ο ΑΔΜΗΕ καλείται να υλοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της ιστορίας του, με διασυνδέσεις νησιών και ενισχύσεις του συστήματος. Όμως, όσο καθυστερούν οι τελικές αποφάσεις για χρηματοδότηση και θεσμικό πλαίσιο, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος το κόστος να μετακυλιστεί αργότερα στους καταναλωτές.

dnews.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιανουάριο παρά την άνοδο της χονδρικής
Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιανουάριο παρά την άνοδο της χονδρικής 31 Δεκεμβρίου 2025
Αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Η/Ε φέρνει αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος 06 Ιανουαρίου 2026
Αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Η/Ε φέρνει αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ

Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ

Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους

Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος