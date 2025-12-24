ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΣΑΗ: Κίνδυνος στρεβλώσεων στην αγορά από τις επιπλέον Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης

ΕΣΑΗ: Κίνδυνος στρεβλώσεων στην αγορά από τις επιπλέον Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης
Άννα Διανά
Τετάρτη, 24/12/2025 - 08:16

Έντονες επιφυλάξεις για την κατεύθυνση που λαμβάνει το πλαίσιο διαχείρισης αποκλίσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εκφράζει ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ), με αφορμή την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τη λήψη μέτρων διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος απέναντι σε κινδύνους που αποδίδονται σε ενέργειες των ΦοΣΕ ΑΠΕ

Ο ΕΣΑΗ επισημαίνει τον κίνδυνο να προκύψουν στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς εξαιτίας της επιβολής από τον ΑΔΜΗΕ πολλαπλών και υπέρμετρων Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ). Σε σχετική επιστολή του στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ ο ΕΣΑΗ τονίζει ότι οι διαρκείς εισηγήσεις του Διαχειριστή για την επιβολή Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης μπορεί να οφείλονται στην ανησυχία για την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος, αλλά διαμορφώνουν τιμωρητικό κλίμα στην αγορά ενέργειας. Ο ΕΣΑΗ αναγνωρίζει ότι η ασφαλής λειτουργία του Συστήματος έναντι πιθανών κινδύνων αποτελεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα, ωστόσο όπως τονίζει η εφαρμογή των μέτρων θα πρέπει να επιτυγχάνει το βέλτιστο μεταξύ της ασφάλειας του Συστήματος και της ελευθερίας των συμμετεχόντων να διαμορφώνουν τη στρατηγική τους. «Συναφώς, δεν θα πρέπει να επιβάλλονται πολλαπλές και υπέρμετρες κυρώσεις όπως Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκύψουν αντίθετα αποτελέσματα και στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ η συμμετοχή των ΦοΣΕ στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ωστόσο, όπως σημειώνει είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει οικονομική ουδετερότητα του ΦοΣΕ από την πρόβλεψη για νέο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Αγοράς (MS) σε σχέση με τις χρεωπιστώσεις του ΦοΣΕ με τους παραγωγούς ΑΠΕ, ώστε να αποφευχθούν ελλείμματα και στρεβλώσεις στη συνολική λειτουργία της αγοράς.

Εξάλλου οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί διαφωνούν με την πρόταση για υποχρεωτική συμμετοχή όλων των σταθμών ΑΠΕ στη χΕΑΣ, καθώς θεωρούν ότι η ένταξή τους θα πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση και κατόπιν εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού ελέγχου παραγωγής των αντίστοιχων σταθμών ΑΠΕ, με βάση τις ανάγκες του Συστήματος, τις τεχνικές προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ, και τα κατάλληλα οικονομικά σήματα της αγοράς.

Επίσης, εκφράζουν την αντίθεσή τους με την εισαγωγή νέας Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης ως συνέπεια απόκλισης του Προγράμματος Αγοράς όταν έχουν εκδοθεί Εντολές Περιορισμού Έγχυσης, καθώς και με τη γενικότερη τάση επιβολής νέων ΧΜΣ. Σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ η Αγορά Εξισορρόπησης πρέπει να λειτουργεί με τεχνικά και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μέσω των σημάτων της αγοράς, όχι μέσω συνεχών οικονομικών προστίμων που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSP) και των Οντοτήτων με Ευθύνη Εξισορρόπησης (BRP).

Επιπλέον, η σύνδεση της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης με την κρατική ενίσχυση δεν προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ στη σωστή βάση, καθώς δεν σχετίζεται με τη λειτουργία των ΦοΣΕ. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι πολλοί σταθμοί ΑΠΕ δεν λαμβάνουν κρατική ενίσχυση και ως εκ τούτου δεν είναι σαφές πώς θα εκκαθαρίζεται η προτεινόμενη πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να είναι εκτός της δικαιοδοσίας των ΦοΣΕ καθώς οι τελευταίοι δεν εμπλέκονται με τους όρους κρατικής ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ που εκπροσωπούν.

Σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ η τυχόν επιβολή νέας ΧΜΣ θα οδηγήσει σε αλλαγή στρατηγικής από τους ΦοΣΕ, προκαλώντας ελλείμματα/πλεονάσματα ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης.

Αναφορικά με την ενιαία αντιμετώπιση των ΦοΣΕ, ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι ο ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους ΦοΣΕ. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν δημιουργεί κίνητρα ούτε για τον ΔΑΠΕΕΠ ούτε για τους παραγωγούς ώστε να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ.

Ωστόσο, θα πρέπει γενικά να προβλεφθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας λόγω των τεχνικών απαιτήσεων που επιφέρει το ελεγχόμενο προφίλ ρύθμισης (ramping), ενώ παράλληλα, πρέπει να προβλεφθεί η συμμόρφωση όλων των παραγωγών ΑΠΕ με τις νέες υποχρεώσεις προκειμένου να καθορίζεται με σαφή τρόπο η σχέση μεταξύ ΦοΣΕ και Παραγωγού ΑΠΕ.

