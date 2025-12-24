ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την τιμολόγηση Νοεμβρίου του 2025 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ενημερώνει ότι ανάρτησε χθες 23.12.2025 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Νοεμβρίου του 2025.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ». Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στην καρτέλα «Μη διασυνδεδεμένα νησιά», στην καρτέλα «Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».