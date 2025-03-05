Βαρίδι οι χρεώσεις υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς – Τι ζητά η αγορά ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στρατηγική αναβάθμιση, διεθνής παρουσία και έντονη δραστηριότητα σε δράσεις και έργα το 2025 για την ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/12/2025 - 09:24
Κάθετος Διάδρομος: Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας εγκρίνουν νέα προϊόντα δυναμικότητας για την ασφαλή τροφοδοσία φυσικού αερίου στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/12/2025 - 09:06
Το Ισραήλ επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/12/2025 - 08:59
Σταύρος Παπασταύρου: Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τον νευρώνα της νέας ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/12/2025 - 08:54
Γιάννης Τριήρης: Η πολιτική της σπίλωσης ως εργαλείο εξουσίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/12/2025 - 08:23
Ανεβαίνουν τα μπλε τιμολόγια, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά παραμένουν στα πράσινα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/12/2025 - 08:18
Αιολικά: Πάνω από 600.000 θέσεις εργασίας έως το 2030-Καμπανάκι για το έλλειμμα δεξιοτήτων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/12/2025 - 08:08
ΠΚΜ: Αρνητική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική μελέτη σχετικά με το σχέδιο δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/12/2025 - 15:43
Η διασύνδεση Κρήτης - Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/12/2025 - 15:17
Κερδίζοντας σταθερά όλο τον χρόνο με την Χριστουγεννιάτικη προσφορά της Volton
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/12/2025 - 14:50
ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στο Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/12/2025 - 14:09
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα ορόσημα και ενισχυμένη διαφάνεια στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/12/2025 - 13:31
Η METLEN ενδυναμώνει τις δυνατότητες digital trading μέσω συνεργασίας με τη Volue
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/12/2025 - 12:56
Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ κατά «ένα συν ένα» ευρώ για το πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/12/2025 - 12:53
Νίκος Τσάφος: Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/12/2025 - 11:54
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ανακάλυψη της Χρονιάς» για το 2025 από το περιοδικό Science
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/12/2025 - 10:37
Με αλουμίνιο της Elval το νέο καταμαράν «Mercedes Pinto» που λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/12/2025 - 10:10
Κάλεσμα του ΔΑΠΕΕΠ προς τους παραγωγούς που συνδέονται μέσω Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/12/2025 - 09:41
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/12/2025 - 09:08
Η EBRD επενδύει στην πρώτη έκδοση ομολόγων της Aktor στην Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/12/2025 - 08:56
HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα 10ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/12/2025 - 08:38
H ΡΑΑΕΥ για την εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 5261/2025 για την Αναβίωση Αδειών/Βεβαιώσεων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/12/2025 - 08:24
Η Schneider Electric επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα με το πρόγραμμα εξειδίκευσης EcoXpert
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/12/2025 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Οι Βρυξέλλες φλέγονται μεταφορικά και πραγματικά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/12/2025 - 08:13
Net billing και έλλειψη ηλεκτρικού χώρου φρενάρουν τις ενεργειακές κοινότητες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/12/2025 - 08:07
Optimus Energy: Αντίθετη στην παράταση της 60λεπτης διασυνοριακής ενδοημερήσιας αγοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/12/2025 - 08:04
Η nvisionist στις 15 κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογιών, υποψήφια για το Dual-Use Technology Unicorn Award 2026  
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/12/2025 - 15:11
Ανακοίνωση για την υπ΄αρ. Ε-260 Απόφαση της Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/12/2025 - 15:05
Ρωσική επίθεση στο Τσερκάσι της Ουκρανίας προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και μπλακάουτ  
ΚΟΣΜΟΣ
18/12/2025 - 13:40
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Η Αικατερίνη Ζυγουλιάνου νέα Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων  
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/12/2025 - 12:59

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βαρίδι οι χρεώσεις υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς – Τι ζητά η αγορά ενέργειας

Βαρίδι οι χρεώσεις υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς – Τι ζητά η αγορά ενέργειας
Άννα Διανά
Τετάρτη, 05/03/2025 - 08:15

Η πρόσφατη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν φόρους και τέλη στο ρεύμα για να συγκρατήσουν το ενεργειακό κόστος, ξανανοίγει ένα ζήτημα που στην Ελλάδα παραμένει στα λόγια.

Παρά τις επανειλημμένες συζητήσεις, καμία ουσιαστική κίνηση δεν έχει γίνει από την πλευρά της πολιτείας για ελάφρυνση των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Έτσι, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για το βάρος που επωμίζονται οι Έλληνες καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος, όπου περίπου το 30% αφορά χρεώσεις υπέρ τρίτων και το υπόλοιπο αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για την Προσιτή Ενέργεια» η Κομισιόν έχει θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες τη μείωση φόρων και λοιπών χρεώσεων που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Στόχος είναι μέρος αυτών των επιβαρύνσεων να μεταφερθούν στους κρατικούς προϋπολογισμούς αντί να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Στο προσχέδιο περιλαμβάνονται παραδείγματα κρατών, όπως η Ολλανδία, η οποία προχώρησε σε σημαντικές μειώσεις περιβαλλοντικών φόρων και τελών υπέρ ΑΠΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται και η ανάγκη αντίστοιχων παρεμβάσεων σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το ΕΤΜΕΑΡ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος για τα νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, οι λογαριασμοί ρεύματος επιβαρύνονται με πληθώρα χρεώσεων, όπως οι ΥΚΩ (για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών), το ΕΤΜΕΑΡ, καθώς και τέλη για τη χρήση δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ). Πέρα από αυτά, στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, όπως δημοτικά τέλη, φόροι ακινήτων, το τέλος υπέρ της ΕΡΤ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και διάφορα άλλα τέλη, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Αναφορικά με την πρόταση της Κομισιόν για τη μείωση των φόρων, η ελληνική πλευρά έχει ήδη ξεκαθαρίσει τη στάση της. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε πρόσφατα πως, με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες, τυχόν μείωση φόρων θα απαιτούσε την επιβολή άλλων φόρων ως αντιστάθμισμα, κάτι που – όπως ανέφερε – «δεν αποτελεί λύση». Αντίθετα, η ελληνική στρατηγική επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και να περιοριστεί το κόστος παραγωγής.

Παρά τη σαφή θέση της κυβέρνησης, το πρόβλημα για την ελληνική αγορά ενέργειας δεν περιορίζεται στο φορολογικό σκέλος. Μερίδα της αγοράς επισημαίνει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος εξακολουθούν να φέρουν «βαρίδια» από το παρελθόν, θυμίζοντας πρακτικές της εποχής του κρατικού μονοπωλίου της ΔΕΗ, η οποία λειτουργούσε και ως μηχανισμός είσπραξης φόρων και τελών για τρίτους.

Σήμερα, σε ένα πλήρως απελευθερωμένο περιβάλλον, το ζήτημα της απαλλαγής των λογαριασμών από μη ενεργειακά βάρη επανέρχεται ως αίτημα τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από ιδιώτες παρόχους. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι της αγοράς, δεν μπορεί να αποδίδεται στις εταιρείες προμήθειας η ευθύνη για το ύψος των λογαριασμών, όταν πάνω από το 30% αφορά χρεώσεις υπέρ τρίτων. Όπως σημειώνουν, αν οι ΟΤΑ αδυνατούν να οργανώσουν αυτόνομα μηχανισμούς είσπραξης, τα σχετικά τέλη θα πρέπει να μεταφερθούν στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζουν ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν να λειτουργούν ως φοροεισπράκτορες για δήμους, την ΕΡΤ και το Δημόσιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φόροι και ενέργεια «καίνε» τα κέρδη των επιχειρήσεων
Φόροι και ενέργεια «καίνε» τα κέρδη των επιχειρήσεων 05 Μαρτίου 2025
Έκρηξη στον ΑΗΣ Αθερινόλακου: Η αργία της Καθαράς Δευτέρας απέτρεψε τα χειρότερα 05 Μαρτίου 2025
Έκρηξη στον ΑΗΣ Αθερινόλακου: Η αργία της Καθαράς Δευτέρας απέτρεψε τα χειρότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τον νευρώνα της νέας ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τον νευρώνα της νέας ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής

Νίκος Τσάφος: Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Τσάφος: Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα

Net billing και έλλειψη ηλεκτρικού χώρου φρενάρουν τις ενεργειακές κοινότητες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Net billing και έλλειψη ηλεκτρικού χώρου φρενάρουν τις ενεργειακές κοινότητες

Optimus Energy: Αντίθετη στην παράταση της 60λεπτης διασυνοριακής ενδοημερήσιας αγοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Optimus Energy: Αντίθετη στην παράταση της 60λεπτης διασυνοριακής ενδοημερήσιας αγοράς

Ν. Παππάς: Ποιοι πληρώνουν την ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παππάς: Ποιοι πληρώνουν την ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη;

Φρ. Παρασύρης: Η ενέργεια είναι το νευρικό σύστημα της οικονομίας και η κυβέρνηση το οδηγεί σε παράλυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φρ. Παρασύρης: Η ενέργεια είναι το νευρικό σύστημα της οικονομίας και η κυβέρνηση το οδηγεί σε παράλυση