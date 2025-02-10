Τρίμηνη επιδότηση για το ρεύμα στις επιχειρήσεις- Ποιες αφορά

Με 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα θα ενισχυθούν περίπου 600.000- 700.000 μικρές επιχειρήσεις για το υψηλό ενεργειακό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν.

Η επιδότηση θα είναι τρίμηνης διάρκειας, αφορά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο και θα καταβληθεί εφάπαξ τον Μάρτιο. Όπως προκύπτει από χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη η σχετική πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους θα ανοίξει εντός του Μαρτίου.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου αρχικά ήταν η επιδότηση για δύο μήνες ωστόσο βλέποντας την πορεία των τιμών ηλεκτρισμού να είναι ανοδική με τις τιμές στην Ελλάδα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ο σχεδιασμός άλλαξε και αποφασίστηκε η επιδότηση και στους λογαριασμούς Φεβρουαρίου. Εξάλλου δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η συνέχιση της ίδιας πολιτικής και για τον επόμενο μήνα, τουλάχιστον για τους λογαριασμούς των νοικοκυριών αφού η χονδρική τιμή του ρεύματος στις πρώτες δέκα ημέρες του Φεβρουαρίου έχει διαμορφωθεί στα 135,36 ευρώ ανά κιλοβατώρα και αν συνεχιστεί η ανοδική τάση, οι επιδοτήσεις μπορεί να είναι αναπόφευκτες.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις ο κ. Σκυλακάκης δήλωσε χθες ότι η επιδότηση θα αφορά το τρίμηνο Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου και το μέτρο θα αφορά όλες τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 10 εκατ. ευρώ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι αγρότες στους οποίους παρέχεται από τη ΔΕΗ σταθερό τιμολόγιο για δυο χρόνια .

Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης υπολογίζεται ότι το μέτρο θα καλύψει 600.000 – 700.000 επιχειρήσεις που θα «λάβουν την επιδότηση που έλαβαν οι οικιακοί καταναλωτές, ενδεχομένως και ελάχιστα μεγαλύτερη. Πάντως οι επιχειρήσεις θα λάβουν το σύνολο της επιδότησης μια φορά.

Για την αξιοποίηση του μέτρου ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε πώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν αίτηση, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλώσουν ότι δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ύψος κρατικής ενίσχυσης (de minimis).

Έτσι, οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την επιδότηση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα που θα ανοίξει περί τα μέσα Μαρτίου μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση που θα πιστοποιεί ότι δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις που να ξεπερνούν το όριο των 300.000 ευρώ όριο που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να μη θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις. Τα στοιχεία για το ύψος των πωλήσεων που είχαν οι επιχειρήσεις το 2024, θα αντληθούν από το MyDATA.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο νέο διζωνικό σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, που σε πρώτη φάση αφορά στους καταναλωτές που διαθέτουν ενεργό, νυκτερινό τιμολόγιο. Όπως είπε θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών από την οποία θα ωφεληθεί, τελικά, το σύνολο των καταναλωτών. Εξήγησε ότι αυτό θα συμβεί, μεταφέροντας τη ζήτηση το μεσημέρι: «Το διζωνικό τιμολόγιο, για πρώτη φορά μας φέρνει χαμηλές τιμές την ώρα που λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά. Αυτό έχει σημασία, διότι την ώρα εκείνη σε μεγάλες περιόδους του χρόνου, έχουμε χαμηλές τιμές και περικόπτουμε την ενέργεια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε ζήτηση από το βράδυ ή από νωρίς το πρωί, τις ώρες που έχουμε ήλιο. Όταν μεταφέρουμε ζήτηση πέφτουν οι τιμές για όλους τους καταναλωτές. Και αυτό, διότι όταν φεύγει η ζήτηση από τις πολύ ακριβές ώρες, πέφτουν οι τιμές το βράδυ, χωρίς να ανεβούν το μεσημέρι, γιατί την ώρα εκείνη περικόπτουμε ενέργεια. Συνεπώς, το μέτρο αφορά στο συνολικό όφελος του συστήματος».

Πρέπει να σημειωθεί εδώ πάντως ότι το νέο διζωνικό τιμολόγιο έχει διάρκεια δυο ώρες λιγότερες σε σχέση με το παλαιό νυχτερινό και κυρίως ότι μόνο η ΔΕΗ προσφέρει διαφοροποιημένες τιμές. Το σύνολο των ιδιωτιών προμηθευτών έχουν μια τιμή ανά KWh για όλες τις ώρες του 24ώρου.

Πάντως ο κ. Σκυλακάκης εκτίμησε, πώς αν γίνει αυτή η μετακίνηση των καταναλωτών, αν κάνουν δηλαδή χρήση των ενεργοβόρων συσκευών τις ώρες που έχουμε πτώση τιμών, τότε θα υπάρξουν πρόσθετα κίνητρα από τους παρόχους για τη διευκόλυνσή τους.

Υπενθυμίζεται πως στο νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου τα ωράρια ανά ζώνη και εποχή, τα οποία ισχύουν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Θερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.