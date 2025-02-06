Ενέργεια: Αλλαγή παρόχου με ένα κλικ – Χωρίς δικαιολογητικά μέσω gov.gr

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το πλυντήριο πιάτων σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενέργεια: Αλλαγή παρόχου με ένα κλικ – Χωρίς δικαιολογητικά μέσω gov.gr

Ενέργεια: Αλλαγή παρόχου με ένα κλικ – Χωρίς δικαιολογητικά μέσω gov.gr
Άννα Διανά
Πέμπτη, 06/02/2025 - 07:58

Τέλος στη γραφειοκρατία και στην προσκόμιση ή επισύναψη δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αλλαγή παρόχου ενέργειας και τη σύναψη νέων συμβολαίων βάζει η νέα ψηφιακή υπηρεσία που είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr.

Μέσω της ψηφιακής πύλης ο καταναλωτής θα δίνει τη συγκατάθεσή του στον πάροχο για την άντληση των σχετικών στοιχείων προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου, κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει ήδη όταν πρόκειται για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ετσι, το μόνο που πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν πάροχο είναι να δώσουν έγκριση στο gov.gr- αργότερα θα ενεργοποιηθεί και η πρόσβαση στο ψηφιακό πορτόφολι gov.gr wallet, ώστε να αντλούνται τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα και έτσι δεν χρειάζεται η αποστολή δικαιολογητικών. Eνώ με την ενεργοποίηση του Gov.gr Wallet στο επόμενο διάστημα η διαδικασία θα είναι ακόμη πιο απλή για τους πολίτες καθώς η επισκόπηση και η συγκατάθεση για την άντληση των στοιχείων θα δίνεται και μέσω ειδοποίησης (push notification) από το ψηφιακό πορτοφόλι.

Ειδικότερα, όπως για τη σύναψη νέου συμβολαίου ή την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, οι πολίτες ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Επισκέπτονται το φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα, επιλέγουν το προϊόν που επιθυμούν και αιτούνται την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης συμβολαίου ή αλλαγής παρόχου.
  • Στη συνέχεια, είτε με ανακατεύθυνση από το ψηφιακό περιβάλλον του παρόχου είτε με εξατομικευμένο σύνδεσμο που δίνει ο πάροχος, εισέρχονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet και κωδικού μιας χρήσης που τους αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό, το οποίο έχουν καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
  • Τα απαραίτητα στοιχεία των πολιτών αντλούνται από τα μητρώα, που τηρούνται. Μετά την επισκόπησή τους, οι πολίτες δίνουν τη συναίνεσή τους (consent) για τη διαβίβαση των στοιχείων προς τον πάροχο.
  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο περιβάλλον του παρόχου με την υπογραφή της σύμβασης, την οποία οι πολίτες μπορούν να λάβουν και ηλεκτρονικά, καθώς και να την υπογράψουν με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο την αλλαγή παρόχου στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο και αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες σε μια περίοδο όπου στο νέο καθεστώς ηλεκτρικής ενέργειας οι μετακινήσεις καταναλωτών από έναν πάροχο στον άλλο και με δεδομένο ότι για τα κυμαινόμενα και τα πράσινα τιμολόγια δεν υπάρχει ρήτρα αποχώρησης, είναι συχνό φαινόμενο.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υπηρεσίας (consent) αντλούνται και διαβιβάζονται στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στοιχεία ΑΦΜ και ΔΟΥ, διεύθυνση ακινήτου, καθώς και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σχέση (ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο προς χρήση) του φυσικού προσώπου με το ακίνητο, μέσω του αριθμού παροχής για την περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Σύντομα αυτό θα αποδεικνύεται και από τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) για την περίπτωση προμήθειας φυσικού αέριου.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά και Χρίστου Δήμα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΝ: Συγκατάθεση μέσω του gov.gr για την αλλαγή παρόχου ενέργειας
ΥΠΕΝ: Συγκατάθεση μέσω του gov.gr για την αλλαγή παρόχου ενέργειας 05 Φεβρουαρίου 2025
Great Sea Interconnector: Παράθυρο αισιοδοξίας από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας 06 Φεβρουαρίου 2025
Great Sea Interconnector: Παράθυρο αισιοδοξίας από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη

Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%

ΗΠΑ-Ελλάδα: Υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η συμφωνία ONEX-Hanwha για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ-Ελλάδα: Υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η συμφωνία ONEX-Hanwha για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία

Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής

Αλλαγές στις κρατικές ενισχύσεις προωθεί η Κομισιόν- Έμφαση σε ενέργεια, στέγαση και καινοτομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγές στις κρατικές ενισχύσεις προωθεί η Κομισιόν- Έμφαση σε ενέργεια, στέγαση και καινοτομία