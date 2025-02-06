Ενέργεια: Αλλαγή παρόχου με ένα κλικ – Χωρίς δικαιολογητικά μέσω gov.gr

Τέλος στη γραφειοκρατία και στην προσκόμιση ή επισύναψη δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αλλαγή παρόχου ενέργειας και τη σύναψη νέων συμβολαίων βάζει η νέα ψηφιακή υπηρεσία που είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr.

Μέσω της ψηφιακής πύλης ο καταναλωτής θα δίνει τη συγκατάθεσή του στον πάροχο για την άντληση των σχετικών στοιχείων προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου, κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει ήδη όταν πρόκειται για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ετσι, το μόνο που πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν πάροχο είναι να δώσουν έγκριση στο gov.gr- αργότερα θα ενεργοποιηθεί και η πρόσβαση στο ψηφιακό πορτόφολι gov.gr wallet, ώστε να αντλούνται τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα και έτσι δεν χρειάζεται η αποστολή δικαιολογητικών. Eνώ με την ενεργοποίηση του Gov.gr Wallet στο επόμενο διάστημα η διαδικασία θα είναι ακόμη πιο απλή για τους πολίτες καθώς η επισκόπηση και η συγκατάθεση για την άντληση των στοιχείων θα δίνεται και μέσω ειδοποίησης (push notification) από το ψηφιακό πορτοφόλι.

Ειδικότερα, όπως για τη σύναψη νέου συμβολαίου ή την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, οι πολίτες ακολουθούν τα εξής βήματα:

Επισκέπτονται το φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα, επιλέγουν το προϊόν που επιθυμούν και αιτούνται την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης συμβολαίου ή αλλαγής παρόχου.

Στη συνέχεια, είτε με ανακατεύθυνση από το ψηφιακό περιβάλλον του παρόχου είτε με εξατομικευμένο σύνδεσμο που δίνει ο πάροχος, εισέρχονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet και κωδικού μιας χρήσης που τους αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό, το οποίο έχουν καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Τα απαραίτητα στοιχεία των πολιτών αντλούνται από τα μητρώα, που τηρούνται. Μετά την επισκόπησή τους, οι πολίτες δίνουν τη συναίνεσή τους (consent) για τη διαβίβαση των στοιχείων προς τον πάροχο.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο περιβάλλον του παρόχου με την υπογραφή της σύμβασης, την οποία οι πολίτες μπορούν να λάβουν και ηλεκτρονικά, καθώς και να την υπογράψουν με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο την αλλαγή παρόχου στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο και αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες σε μια περίοδο όπου στο νέο καθεστώς ηλεκτρικής ενέργειας οι μετακινήσεις καταναλωτών από έναν πάροχο στον άλλο και με δεδομένο ότι για τα κυμαινόμενα και τα πράσινα τιμολόγια δεν υπάρχει ρήτρα αποχώρησης, είναι συχνό φαινόμενο.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υπηρεσίας (consent) αντλούνται και διαβιβάζονται στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στοιχεία ΑΦΜ και ΔΟΥ, διεύθυνση ακινήτου, καθώς και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σχέση (ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο προς χρήση) του φυσικού προσώπου με το ακίνητο, μέσω του αριθμού παροχής για την περίπτωση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Σύντομα αυτό θα αποδεικνύεται και από τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) για την περίπτωση προμήθειας φυσικού αέριου.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά και Χρίστου Δήμα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου.