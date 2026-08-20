ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ντ. Τραμπ: Κήρυξε «οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου» στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
20/08/2026 - 08:55
Αλεξάντερ Νόβακ: Η Ρωσία άρχισε να εισάγει καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
20/08/2026 - 08:33
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/08/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Τέλος τα δώρα - Η κοινωνική δικαιοσύνη σε δεύτερη μοίρα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/08/2026 - 08:00
Αλ. Σδούκου: Μονομερής ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/08/2026 - 15:35
ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για την προστασία των ελληνικών ακτών με νέο σταθμό τη Ρόδο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 15:18
Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 15:03
Γερμανία: Δεύτερος Ουκρανός ύποπτος για τη συμμετοχή του στη δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream συνελήφθη
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 14:14
Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 13:51
Με πρωτοβουλία Χουρδάκη, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα του Ολύμπου μετά την εγγραφή στην UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 13:27
Στρατηγική συμμετοχή της METKA στην ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/08/2026 - 11:18
ΥΠΕΝ: 18 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 10:59
ΥΠΕΝ: Από σήμερα σε ισχύ το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/08/2026 - 10:56
Ν. Παπαγεωργίου: Εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα, η τιμή του ίσως ξεπερνούσε το 1,60 ευρώ το λίτρο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/08/2026 - 10:13
ΔΟΑΕ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη σε σταθμό λεωφορείου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 10:07
Διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
19/08/2026 - 08:28
ΥΠΕΝ: Το Antinero κρίνεται από τα στοιχεία και τα αποτελέσματά του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/08/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Η δημοσιονομική επιτυχία δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κοινωνική ευημερία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/08/2026 - 08:01
Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές μας δίπλα στο νησί της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκε από τη μεγάλη φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 15:30
Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των εμπορικών συμφωνιών για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/08/2026 - 14:46
Στενά του Ορμούζ: Κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 13:40
ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδo βρίσκεται η στάθμη των δύο μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 12:35
Η METLEN εξαγοράζει την Joule, εταιρεία λογισμικού βελτιστοποίησης της διαχείρισης έργων ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/08/2026 - 11:43
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 11:08
Η αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη χειρότερη απειλή για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 10:55
Νέο ηλεκτρικό όχημα στην διάθεση της Δημοτικής Αστυνομίας Εορδαίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 10:16
Μ. Κ. Κεφαλογιάννης προς Κομισιόν: Παράνομη η ανακήρυξη "θαλάσσιων πάρκων" από την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 10:01
Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Π. Γιανάι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 09:41
Ομοσπονδία δασικών υπαλλήλων: Απάντηση στην κριτική για το πρόγραμμα Antinero με έμφαση στα αποτελέσματα στο πεδίο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 08:32
Το «θαύμα» Μητσοτάκη σε αριθμούς - 7 χρόνια μετά, φτωχότεροι από το 2019
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/08/2026 - 08:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Τέλος τα δώρα - Η κοινωνική δικαιοσύνη σε δεύτερη μοίρα

Γιάννης Τριήρης: Τέλος τα δώρα - Η κοινωνική δικαιοσύνη σε δεύτερη μοίρα
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 20/08/2026 - 08:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η απόφαση του ΣτΕ ότι η μη επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σεβαστή ως δικαστική κρίση. Δεν σημαίνει όμως ότι η κοινωνία υποχρεούται να τη θεωρήσει και δίκαιη.

Γιατί υπάρχει μια αλήθεια που βρίσκεται πάνω από κάθε νομική ερμηνεία: Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι κατ’ ανάγκη και ηθικό. Και ό,τι δεν είναι αντισυνταγματικό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι κοινωνικά δίκαιο.

Το ΣτΕ δέχεται ότι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Άρα μπορούν να έχουν διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς. Αυτό το σκεπτικό, όμως, μπορεί να αξιοποιηθεί» κατά το δοκούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να συνδεθεί με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Άλλωστε η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ήδη δείξει τις προθέσεις της, έχοντας ανοίξει τη συζήτηση για αλλαγές στη στο πλαίσιο των πολιτικών της επιλογών για ένα Δημόσιο όλο και περισσότερο αποδυναμωμένο.

Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο εξοργιστικό. Στην ίδια κοινωνική πραγματικότητα βρίσκονται και οι συνταξιούχοι, τα δώρα των οποίων καταργήθηκαν επίσης, τη στιγμή που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του «Ήλιος», περίπου 6 στους 10 λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ ένα πολύ μεγάλο τμήμα βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα.

Και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τι κάνει η κυβέρνηση; Αντί να αποκαταστήσει μόνιμα το εισόδημα, επαναφέροντας μεταξύ άλλων την 13η και 14η σύνταξη, μοιράζει επιδόματα.

Από τα 250 ευρώ, τα οποία αυξήθηκαν στα 300 ευρώ για τους δικαιούχους, μέχρι τις υπόλοιπες έκτακτες ενισχύσεις, η λογική είναι η ίδια: κόβεις ένα σταθερό εισόδημα και μετά επιστρέφεις ένα μικρό μέρος του ως «παροχή».

Αυτό δεν είναι αποκατάσταση δικαιοσύνης. Είναι διαχείριση της φτώχειας με επιδόματα.

Ο συνταξιούχος που δούλεψε 35 και 40 χρόνια δεν ζητά φιλοδώρημα. Δεν ζητά να τον θυμάται η κυβέρνηση μία φορά τον χρόνο. Ζητά να μπορεί να πληρώνει το ηλεκτρικό, το σούπερ μάρκετ, το νοίκι και τα φάρμακά του χωρίς να κάνει λογαριασμό μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Το ίδιο και ο εργαζόμενος.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης: η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει ότι η πολιτική της κρίθηκε νόμιμη. Η κοινωνία όμως έχει κάθε δικαίωμα να τη χαρακτηρίζει άδικη.

Γιατί η νομιμότητα είναι το άλλοθι. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ουσία.

Και όταν ένας εργαζόμενος χάνει τα δώρα του, ένας συνταξιούχος χάνει τα δώρα του και μετά και οι δύο ακούν ότι θα πάρουν κάποτε ένα επίδομα-ψίχουλο, το πρόβλημα δεν είναι αν το κράτος είναι σύννομο.

Το πρόβλημα είναι αν έχει πάψει να ντρέπεται.DHMOS

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Η δημοσιονομική επιτυχία δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κοινωνική ευημερία
Γιάννης Τριήρης: Η δημοσιονομική επιτυχία δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κοινωνική ευημερία 19 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣτΕ: Οι δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣτΕ: Οι δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης

Αποκατάσταση της σταθερότητας στην οικοδομική δραστηριότητα – Εναρμόνιση στη νομολογία του ΣτΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποκατάσταση της σταθερότητας στην οικοδομική δραστηριότητα – Εναρμόνιση στη νομολογία του ΣτΕ

ΠΣΑΦ: Περισσότεροι από 200 οι συμμετέχοντες στην προσφυγή στο ΣτΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΣΑΦ: Περισσότεροι από 200 οι συμμετέχοντες στην προσφυγή στο ΣτΕ

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ – Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ για το τέλος ταφής επί των αιτήσεων ακύρωσης της ΚΕΔΕ και 164 δήμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ – Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ για το τέλος ταφής επί των αιτήσεων ακύρωσης της ΚΕΔΕ και 164 δήμων

Καμία νέα οικοδομική άδεια με κίνητρα του ΝΟΚ – Καμία ανάκληση οικοδομικής άδειας έως την έκδοση της Απόφασης του ΣτΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμία νέα οικοδομική άδεια με κίνητρα του ΝΟΚ – Καμία ανάκληση οικοδομικής άδειας έως την έκδοση της Απόφασης του ΣτΕ

Η ΕΛΛΕΤ για το ΝΟΚ: Καθοριστική απόφαση του ΣτΕ για το περιβάλλον της χώρας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΕΤ για το ΝΟΚ: Καθοριστική απόφαση του ΣτΕ για το περιβάλλον της χώρας