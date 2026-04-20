Γιάννης Τριήρης: Εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπούμε

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/04/2026 - 09:42

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπούμε

Γιάννης Τριήρης: Εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπούμε
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 20/04/2026 - 08:09

Στη σημερινή Ελλάδα, η πολιτική ζωή μοιάζει με ένα διαρκές déjà vu, όπου οι λέξεις χάνουν το νόημά τους και η πραγματικότητα φιλτράρεται μέσα από καλοφτιαγμένα status στα social media και στα φίλια προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός, στη χθεσινή καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, επέλεξε για άλλη μια φορά τον δρόμο της «επιλεκτικής μνήμης». Ενώ το πανελλήνιο παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αλλά και της υπόθεσης του μαϊμού πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίμησε να τηρήσει σιγή ιχθύος για την ουσία όλων των υποθέσεων και κυρίως για την ηχηρή παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη.

Αντί για απαντήσεις στην ουσία των προβλημάτων, λάβαμε ένα ακόμη κήρυγμα κατά της «τοξικότητας». Ο Πρωθυπουργός δηλώνει πως «δεν μπορεί να σιωπήσει» μπροστά στις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνησή του, βαφτίζοντας κάθε ερευνητική προσπάθεια και κάθε φωνή κριτικής ως «δολοφονία χαρακτήρων» από «εκτελεστές συμβολαίων». Είναι, αν μη τι άλλο, οξύμωρο να μιλά για «κατασκευασμένα ψεύδη» εκείνος που τοποθέτησε το πέπλο της σιωπής πάνω από υποθέσεις που συγκλονίζουν το κράτος δικαίου.

Η ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη, με μια κίνηση που μαρτυρά το εσωτερικό βάρος που σηκώνει η παράταξη, παραδέχθηκε δημόσια πως η απομάκρυνση Λαζαρίδη ήταν μονόδρομος. Η διαπίστωση ότι ο παραιτηθείς υφυπουργός όφειλε να έχει «διευκολύνει» τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, αναδεικνύει την παθογένεια μιας διακυβέρνησης που κινείται μόνο όταν η πολιτική ζημιά γίνει αβάσταχτη. Όταν το «πολιτικό βάρος» ξεπερνά το επικοινωνιακό περιτύλιγμα, τότε μόνο ανακαλύπτουμε την ανάγκη για κάθαρση.

Είναι βολικό να στοχοποιείς την «τοξικότητα» των ανώνυμων προφίλ ή να καταγγέλλεις την αντιπολίτευση για να αποφύγεις την αυτοκριτική. Όμως, η πραγματική τοξικότητα δεν βρίσκεται στις λέξεις, αλλά στις πράξεις και τις παραλείψεις που αφήνουν σκιές πάνω από τους θεσμούς.

Πόσο «αρραγές» μπορεί να είναι ένα μέτωπο όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας διατάσσονται να ψηφίσουν άρσεις ασυλίας για υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πόσο πειστική είναι η οργή του Πρωθυπουργού όταν προσπερνά τις έμμεσες πλην σαφείς καταγγελίες ακόμη και κατά του ιδίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις και όταν ανέχεται στενούς του συνεργάτες που είπαν ψέματα για να αναλάβουν θέσεις και καθήκοντα στην κυβερνητική μηχανή, λες και πρόκειται για μια υποθέσεις που δεν τον αφορούν;

«Απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, ένα μέτωπο απέναντι στην αλαζονεία, στα κουκουλώματα και την υποκρισία», θα μπορούσε να είναι η απάντηση των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός λέει πως δεν μπορεί να σιωπά. Όμως, η δική του σιωπή για την ουσία των σκανδάλων είναι που προκαλεί την κοινωνική έκρηξη. Αν εκείνος επιλέγει να μιλά μόνο για το «περιτύλιγμα» της κριτικής, εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπούμε για το περιεχόμενο της διακυβέρνησής του.

Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από την έρευνα και τον έλεγχο, όσο σκληρός κι αν είναι αυτός. Κινδυνεύει από την κανονικοποίηση της ατιμωρησίας και την προσπάθεια να επιβληθεί μια «αποστειρωμένη» δημόσια συζήτηση, όπου η αλήθεια θα θεωρείται... τοξικό απόβλητο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story» 17 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία

Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων

Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας

Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026